„Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok” – Boráros Gábor a könnyeivel küzdve üzent követőinek

Mint ismeretes, Jákli Mónika szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer egy fának hajtott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy Mercedes-Benz S 580 személygépkocsival balesetezett, de ennél több hivatalos információ egyelőre nem ismert.

Volt párja válaszokat akar

Az influenszer volt párja és kislányának édesapja, Boráros Gábor a minap beszélt arról, hogy válaszokat szeretne kapni, hogyan történt a baleset: az elmondások szerint ugyanis Jákli Komáromból tartott Dunaszerdahelyre, így azonban nem áll össze a kép, hiszen a nyomok – amelyeket Boráros is látott – arra utalnak, hogy éppen Dunaszerdahely irányából Komárom fele történt a baleset, nem pedig fordítva.

Teljesen érthetetlen, hogy miért van így… Ha valóban menekült Komáromból a barátjától, akivel én egyébként sosem találkoztam, de tudtam, hogy hullámzó a kapcsolatuk, akkor hogy lehet, hogy az ellenkező irányból történt a tragédia

– morfondírozott az MMA-harcos.

Hálás a részvétnyilvánításokért

A sportoló nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be, ahol szlovák és magyar nyelven is köszönetet mondott mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki az irányába.

Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon… azt lehet mondani, valamennyire megkönnyíti ezt a gyászt, hogy ilyen sokan írtak és írnak nap mint nap, hogy részvétüket fejezik ki ilyen sokan. És… tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt egyedül megoldani… és még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok, és még mindig hátravan az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem

– mondta a könnyeivel küzdve.

Jákli balesete után korábban a vőlegénye is posztolt, aki együtt tervezte a jövőt az influenszerrel: