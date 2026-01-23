boráros gáborjákli mónika
Szórakozás

„Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok” – Boráros Gábor a könnyeivel küzdve üzent követőinek

Wlacsek András / Hell Boxing Kings / Media Heaven
Boráros Gábor A Hell Boxing Kings 2024-es döntőjén.
admin Grósz Petra
2026. 01. 23. 09:54
Wlacsek András / Hell Boxing Kings / Media Heaven
Boráros Gábor A Hell Boxing Kings 2024-es döntőjén.
A sportoló a napokban veszítette el volt párját és gyermekének édesanyját, Jákli Mónikát.

Mint ismeretes, Jákli Mónika szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer egy fának hajtott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy Mercedes-Benz S 580 személygépkocsival balesetezett, de ennél több hivatalos információ egyelőre nem ismert.

Volt párja válaszokat akar

Az influenszer volt párja és kislányának édesapja, Boráros Gábor a minap beszélt arról, hogy válaszokat szeretne kapni, hogyan történt a baleset: az elmondások szerint ugyanis Jákli Komáromból tartott Dunaszerdahelyre, így azonban nem áll össze a kép, hiszen a nyomok – amelyeket Boráros is látott – arra utalnak, hogy éppen Dunaszerdahely irányából Komárom fele történt a baleset, nem pedig fordítva.

Teljesen érthetetlen, hogy miért van így… Ha valóban menekült Komáromból a barátjától, akivel én egyébként sosem találkoztam, de tudtam, hogy hullámzó a kapcsolatuk, akkor hogy lehet, hogy az ellenkező irányból történt a tragédia

morfondírozott az MMA-harcos.

Kapcsolódó
Boráros Gábor: A kislányom folyton kérdezgeti, „hol van anya, mikor jön már?”
Az MMA-harcos közösségi oldalán beszélt exe tragédiájáról.

Hálás a részvétnyilvánításokért

A sportoló nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be, ahol szlovák és magyar nyelven is köszönetet mondott mindazoknak, akik részvétüket fejezték ki az irányába.

Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon… azt lehet mondani, valamennyire megkönnyíti ezt a gyászt, hogy ilyen sokan írtak és írnak nap mint nap, hogy részvétüket fejezik ki ilyen sokan. És… tudom, hogy egyáltalán nem lesz könnyű feladat ezt egyedül megoldani… és még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok, és még mindig hátravan az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem

mondta a könnyeivel küzdve.

Jákli balesete után korábban a vőlegénye is posztolt, aki együtt tervezte a jövőt az influenszerrel:

Kapcsolódó
Jákli Mónika
Ezt posztolta Jákli Mónika vőlegénye a halálos autóbaleset után
Együtt tervezték a jövőt.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Varga Ádám és menyasszonya felbontották jegyességüket
Friss hírek érkeztek Fenyő Miklósról: így van most az énekes
Pilótának adta ki magát a volt légiutas-kísérő, hogy ingyen repülhessen
Az orvos elmagyarázza, milyen okai lehetnek annak, ha az éjszaka közepén felkelünk pisilni
„Könnyebb dolgunk lenne, ha fönt jobban menne az önmegtartóztatás” – fideszes polgármesterek Orbán utasításáról, hogy nyerjék meg a választást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik