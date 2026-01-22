tankcsapdafejes tamáslukács lászlósidlovics gábor
A Tankcsapda Afrikában jelenti majd be új gitárosát

Fejes Tamás és Lukács László
admin Csontos Kata
2026. 01. 22. 06:38
Fejes Tamás és Lukács László
Sidi tavaly vált ki a zenekarból.

Lukács László és Fejes Tamás, a Tankcsapda tagjai idén nekivágnak Afrikának a Budapest–Bamako Rallyn, és koncertet is adnak majd a sivatag közepén. A marokkói fellépésen derül majd ki, ki lesz a zenekar új gitárosa, hangzott el a Fókuszban.

Február 25-én Dakhlában, gyakorlatilag a sivatagban egy rendes, hangos Tankcsapda-koncert lesz. Erre is készülünk értelemszerűen. Tudjuk azt, hogy kivel fogunk játszani ezen a koncerten, illetve onnantól kezdve, de mivel ennek az egésznek ez is egy érdekessége, erre majd ott rátérünk

– árulta el az énekes.

Sidlovics Gábor otthagyta a Tankcsapdát

Sidlovics Gábor Sidi, a korábbi gitáros tavaly márciusban jelentette be, hogy 13 év után távozik a Tankcsapdából. Akkor még nem kívánt bővebben beszélni az okokról, néhány hónappal később azonban elárulta: saját döntése volt, hogy feláll, miután nem sikerült rendezniük a konfliktusokat a többiekkel.

Leginkább Fejes Tamással romlott meg a kapcsolatom, de soha nem felejtem el, hogy anno az ő ajánlására kerültem be a zenekarba. Mi évekig nagyon jóban voltunk, amikor például nálunk otthon zűr volt és el kellett jönnöm, akkor felajánlotta, hogy költözzek be hozzájuk a felső szintre. Én ezeket soha nem felejtem el!

– mondta el akkor.

Sidi május 2-án lépett fel utoljára a Tankcsapdával. A zenekar előtte tíz zenész nevét hozta nyilvánosságra, akik közül kikerülhet új gitárosuk, és később kiderült, hogy a következő lemezükön mind a tízen játszanak, és a turnén is felváltva játszottak a zenekarral.

Tankcsapda a Budapest–Bamako Rallyn

Fejes Tamás a rallyn való részvételükkel kapcsolatban elmondta: egyáltalán nem áll távol tőlük, hogy úton vannak és buszban alszanak, csak most kicsit extrémebbek lesznek a körülmények. Szerinte simán fogják venni az akadályokat.

Lukács Laci hozzátette:

Huszonévek óta össze vagyunk zárva. Ezen a három héten már nem múlik!

