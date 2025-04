Tíz nevet tett közzé a Tankcsapda, közülük kerülhet ki az új gitárosuk

Sidlovics Sidi Gábor március elején jelentette be, hogy több mint egy évtized után távozik a Tankcsapdából. A hír nyomán beindultak a találgatások, aminek most a zenekar is adott némi muníciót: az Instagramon egy tíz névből álló listát osztottak meg, így minden bizonnyal közülük kerülhet majd ki az új gitárosuk. A felsorolásban szerepel Bodor Máté, Csató Peti, Farkas Zoli, Kozma Norbi, Lukács Peta, Madarász Gábor Madi, Nagy Máté, Takács Vilkó, Tátrai Tibusz, Vörös Attila, de azért az aligha valószínű, hogy Tátrai Tibor csatlakozna a Tankcsapdához. A Blikk úgy értesült, hogy a Tankcsapda pénteken készül bejelentésre a tagcserével kapcsolatban.

13 év alatt rengeteg minden történt velem itt, és a legtöbb dologra jó szívvel fogok emlékezni ebből. A véleménykülönbségeinktől függetlenül, mindig hálás leszek a Tankcsapdának, hogy ma az lehetek, aki vagyok

– írta Sidlovics a kilépésről szóló posztjában, hozzátéve, hogy egyelőre nem szeretne részletesebben beszélni az okairól, de majd eljön ennek is az ideje.

