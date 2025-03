Távozik a Tankcsapda gitárosa

Sinkovics Sidi Gábor az Instagramján videóban jelentette be, hogy távozik a Tankcsapdából. A gitáros azt mondta, hosszú gondolkodást követően, január végén hozta meg a döntést, hogy kilép a zenekarból, ahová tizenhárom évvel ezelőtt csatlakozott:

– fogalmazott Sidi, aki egyelőre nem kívánt bővebben beszélni arról, miért döntött a távozás mellett:

Bár biztos sokan vagytok, akik válaszokat szeretnétek – és ez teljesen érthető, én is így lennék –, de arra kérlek Titeket, jómagam is, hogy egyelőre bármilyen nehéz is, és tudom, hogy sokaknak az, most fogadjátok el, hogy nem szeretnénk erről részletesebben beszélni. Éljük meg inkább a hátralévő koncerteket együtt, a zenéé és még így, az együtt töltött óráké legyen a főszerep. Eljön majd az idő, amikor tudunk »kifejtősebben«, közhely mentesen is beszélni erről, de bulváros sárdobálásra azt gondolom, akkor sem kell majd számítani.