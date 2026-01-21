Kajdi Csaba: Szégyellje magát, aki a népszerűségét, ismertségét propagandára árulja és adja el

Tavaly az ünnepek előtt nagyobb cikkben foglalkoztunk azzal a jelenséggel, hogy beépült a kormányzati narratíva a celebek és influenszerek tartalmaiba. Szabó András Csuti például Párizsban találta meg a város sötét oldalát, a sötét pedig szó szerint volt értendő: a város egyik szakadt negyedében egy felüljáró alatt, hajléktalan feketéket látott, akik nemcsak hontalanok, de büdösek is voltak.

„Fú, baszd meg, érzed ezt a szagot?”

– jegyezte meg a videóban a celeb párja.

Kajdi Csaba videóban regált

Mindehhez nemrég Kajdi Csabának is volt egy-két szava, melyeket Párizs utcáin sétálva osztott meg a követőivel.

Csutinál láttam, hogy rengeteg a migráns, úristen, Párizs nem ilyen volt! Párizs nem ilyen volt, de hát egy darabot nem látok azok közül, akikről az én drága arany Csutikám beszél folyamatosan

– jegyezte meg a modellügynökség-tulajdonos, majd tovább folytatta a sétáját.

Nem látom a veszélyt, de biztos, hogy van! Mert megmondták! A nagyértékű influenszerek idejöttek, és azt rakták ki, hogy te ijesztgetve legyél, hogy ki ne gyere, anyukám, ki ne gyere Magyarországról, mert rájössz, hogy máshol másként megy. Azt nem értem, hogy ezt a sok, állati nagy sületlenséget, ezzel az egész mirgrácsozással, rassizmussal, mindennel összekötve, hogy ez honnan jön? Figyelj ide, szerintem rasszistának, antiszemitának, kirekesztőnek, homofóbnak lenni nemcsak, hogy nem szabad, ciki, égő. És mutogatni, hogy itt vannak a migráncsok, nem merünk… Kik a migráncsok, hmm? Hadd kérdezzem meg! Kit nevezel migráncsnak?

– tette fel a kérdést Kajdi, majd később arról kezdett el beszélni, hogy tapasztalatai szerint a migránsokat arra használják fel a kormányzati narratívában, hogy ijesztgessék velük a magyarokat.

Felháborítja a dolog

„De nem ez a problémám, megmondom neked őszintén. Mélységesen fölháborít, hogy propagandára használják ezt a dolgot, egyrészt. Másrészt mélységesen fölháborít, hogy félelemkeltésre használják ezt a migránskérdést. Az is fölháborít, hogy valaki azzal próbál választásokat nyerni, hogy megfélemlíti a lakosságot, és az meg végképp elképesztő, hogy vannak emberek, akik az ismertségüket és a népszerűségüket erre használják föl. Arra, hogy Párizsban micsoda veszély van, hogy Németországban nem lehet utcára menni, jaj, jaj, jaj, de jó nekünk. Legyen az anyukám az aerobikos, legyen az a zenész, legyen az bármelyik. Érted? Azzal ijesztget másokat, hogy milyen szörnyű országok, bezzeg nálunk a biztonság. Hát az az anyagi biztonság, az az egészségügyi biztonság, meg az az oktatási biztonság, az aztán tényleg csodálatos és példaértékű. Semmi nem történik, csak ijesztgetik az embereket. Na ez az, ami fölháborít, és azt kell mondanom, hogy szégyellje el magát, aki a népszerűségét és az ismertségét propagandára árulja és adja el”

– jelentette ki a híresség, hangsúlyozva: szerinte aki az ismertségét és a népszerűségét arra használja, hogy gyűlölet propagandát, megfélemlítést és hazugságot terjesszen politikai célból, az nem érdemli meg, hogy kövessék.

Szerinte érdemes nyitott szemmel járni

Videója végén Kajdi azt javasolta követőinek, próbáljanak nyitott szemmel járni, és ne hallgassanak a gerjesztett propagandára, ami hosszútávon csak rosszat tesz.

Januárban egyébként Schóbert Norbi is posztolt a témában: Srí Lankán is az jutott eszébe, mekkora biztonságban érzi magát Magyarországon, mert itthon nincsenek terroristák.