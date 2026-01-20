psg ogli
PSG Ogli szerint Magyarországon biztonság van: „Sosem ért atrocitás, itt nem kell félni semmitől”

PSG Ogli a Dancing with the Starsban.
TV2
admin Csontos Kata
2026. 01. 20. 17:28
Ma már nem tudja elképzelni, hogy ne itt alapítson családot, pedig egykor még a külföldre költözésen is elgondolkodott.

Magyarországon képzeli el jövőjét PSG Ogli, mivel elmondása szerint itt a legnagyobb a biztonság. A luxuséletmódot bemutató tartalmaival nagy követőtábort szerző influenszer nemrég a TikTokján beszélt arról, hogy bár Párizs az egyik kedvenc városa, mégsem hajlandó 2-3 éjszakánál többet eltölteni ott, mert nem érzi biztonságban magát. Később ezt a Borsnak is megerősítette

Az egyik kedvenc városom a francia főváros, de utána alig várom, hogy hazaérjek. Itthon pedig mindig szívesen megyek ki az utcára, mivel hiába ismernek sokan, még sosem ért semmilyen atrocitás

– mondta el a lapnak a Kőgazdag Fiatalokban, a Dancing with the Starsban és a Sztárboxban is szereplő tartalomgyártó.

PSG Ogli nem csak a franciaországi állapotok miatt aggódik, szerinte a legtöbb nyugat-európai országban gondok vannak.

Minden második poszt és hír külföldön arról szól, hogy megkéselték, megerőszakolták, vagy terrortámadás történt. Ilyet mikor hallunk Magyarországon? Semmikor!

– mondta el.

PSG Ogli sutba vágta külföldi terveit

Arról is beszélt, hogy bár korábban elgondolkodott azon, hogy külföldre költözik, ez ma már nincsen nála terítéken.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Magyarországon nagyon rendben van a biztonság! Barátnőmmel karácsonykor is kimentünk a vásárba, rengeteg külföldivel találkoztunk, akik azért jönnek ide, mert tudják, hogy itt nem kell félni semmitől

– fogalmazott az influenszer, aki a gyerekeit is idehaza szeretné majd felnevelni.

Ha egyszer családalapításra veszem rá magam, semmiképpen sem egy külföldi országban tervezem. Csak Magyarországon tudom elképzelni, hogy felnőjenek a gyerekeim. A tömegközlekedésre is szívesebben engedném fel őket, még ha annak nem is vagyok a híve.

TÉVÉMŰSOROK

