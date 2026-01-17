Édesapja mellé temethetik Dudás Mikit, ha lezárultak a halálával kapcsolatos vizsgálatok

A tervek szerint édesapja, Dudás István mellé temethetik a nemrégiben elhunyt Dudás Mikit, amint lezárult a halála körülményeit vizsgáló nyomozás – számol be a Blikk. A temetés lehetséges dátumát egyelőre nem tudni, ám a sportoló családjának kiemelten fontos, hogy Dudást édesapja mellett helyezzék végső nyugalomra.

Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés

Sokkolta a közvéleményt a 34 éves Dudás halála, aminek kapcsán a rendőrség nem sokkal a tragikus hírt követően közleményt adott ki, miszerint az eddigi vizsgálatok szerint sportoló testén található sérülések keletkezési mechanizmusa csak büntetőeljárás keretein belül tisztázható. Bár a boncolás, ami alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, soron kívül, gyorsított eljárásban lezajlott, még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés a sportoló halála körül.

A boncolás megtörtént, így alapvető akadálya nem lenne, hogy az igazságügyi orvosszakértő kiadja a holttestet, és a családtagok szervezhessék a temetést. De lévén kamerafelvételek kerülhettek elő, amik akár bűncselekményt is feltárhatnak, ez meglehet, mégsem időszerű. Ugyanis ilyen esetben tovább vizsgálják, esetlegesen milyen erőbehatások érhették a sértettet

– nyilatkozta az ügy kapcsán dr. Horváth B. Gábor büntetőszakjogász.

