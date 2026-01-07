„Én egyetlen hókotrót nem láttam” – Csonka András kedd éjjel hatalmas dugóba került a havas M1-es autópályán

Csonka András kedd este a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében jelentkezett be az M1-es autópályáról, ahol ekkor már 20 perce állt a közlekedés a havazás miatt.

Nem látszik, de az út, amióta jöttem 60 kilométert Győrből, teljesen takarítatlan. Én egyetlen hókotrót nem láttam. Miközben folyamatosan esik a hó, hóátfúvások vannak, szél van, a hóbuckák megdobják a kocsit, szóval egyszerűen tényleg elképesztő az egész. Remélem, reggelig hazaérek

– mondta a színész, aki később arról is mutatott felvételt, hogy az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán több kamion is elakadt az emelkedőn, mögöttük pedig legalább 10 kilométeres dugó halmozódott fel.

Csonka végül hajnali fél kettőre érkezett haza Győrből, ahonnan este fél 10-kor indult el. Mint mondja, a bejelentkezéséhez képest 60 percet állt még az autópályán, és csak a szerencsének köszönheti, hogy rá tudott kanyarodni egy lehajtóra, kollégai ugyanis, akik a pályán maradtak, még akkor is úton voltak, amikor ő háromnegyed kettőkor újra bejelentkezett.

Lehajtottam az egyes autóútra, ami szintén tökéletesen takarítatlan volt. Tehát olyan, mint mikor gyerekkoromban szánkón húztak anyámék, nagyjából azt éreztem a kocsival. Tulajdonképpen a szűz havon vezettem lényegében 20 kilométeren keresztül.

Az út végül visszavitte az autópályára, ahonnan lépésben indult tovább, ekkor látta, mi a helyzet az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán.

Őrület. Azon gondolkodtam, hogy mondjuk, ha nálunk ilyen kis dombocskákon ez a cirkusz van, akkor mi van, mondjuk, Ausztriában vagy a svájci Alpokban? Ott is ez az őrület van? Na, hát azért ezt most nem hiszem. Úgy gondolom, hogy nem

– jegyezte meg Csonka, hozzátéve: szerdán Pécsett lenne dolga, de nem tartja valószínűnek, hogy jelen körülmények között el fog jutni az úti céljáig.