Újabb jelentős havazás, és hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést

Keleten még a délelőtti órákig további havazás valószínű, Szabolcsban esetleg 5-10 centiméteres vastagságot is elérheti, majd a csapadékzóna, kelet felé elhagyja az országot – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Mint írják, a késő délutáni, esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást.

Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű általában 10-20 centiméternyi friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat.

Ciklonpálya függvényében esetleg a Duna-Tisza közének keleti felét, déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna, arrafelé az 5 centiméter sem kizárt. Másutt az országban legfeljebb hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő.

A tájékoztatás szerint szerda délutánig a Dunántúl nyugati felén, kétharmadán az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében az erős szél magasabb hótorlaszokat emelhet. Emellett északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig erős, olykor viharos széllökések (~ 55 km/h, esetleg 60-65 km/h) előfordulhatnak, amelyek ott is komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek.

A HungaroMet hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Veszprém vármegye területére. Több megyében pedig elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben.

Csütörtökre virradó éjszaka viszont egyre nagyobb területen erőre kap a szél, ekkortól már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.

A legmagasabb hőmérséklet szerdán -5 és -1 fok közt alakul.