tarr bélalengyel tamásorbán viktor
Szórakozás

Lengyel Tamásnak feltűnt, hogy Orbán Viktor eddig elfelejtett megemlékezni Tarr Béláról a közösségi oldalán: Nálunk csak az a jó művész, aki Viktort dicséri

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 01. 06. 17:47
Adrián Zoltán / 24.hu

Kedd délelőtt lapunk is hírül adta, hogy életének hetvenegyedik évében meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmvilág világszerte elismert alkotója. A rendezőtől azóta sorra vesznek búcsút pályatársai és más hírességek a közösségi oldalaikon, halálhíréről pedig olyan nemzetközi lapok is beszámoltak, mint a Guardian és New York Times – Lengyel Tamásnak azonban nemrég feltűnt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök eddig nem szentelt posztot Tarrnak a közösségi oldalán, noha más témákban több bejegyzést is közzétett az elmúlt órákban.

Már négy órája lehet tudni, hogy elment az egyik legnagyobb filmrendező, aki ráadásul még magyar is volt, de Orbán Viktor, bár már három posztot is kirakott azóta, róla elfelejtett megemlékezni, miközben a Guardian és a komplett világsajtó is lehozta a hírt. Nálunk csak az a jó művész, aki Viktort dicséri. Hajrá, Curtis-film! Igazad van, Ákos

– zárta sorait a színész.

Kapcsolódó
Tarr Béla filmrendezőtől búcsúznak a pályatársak.
„Meghalt a legszabadabb ember, akit ismertem” – pályatársak és közszereplők búcsúznak Tarr Bélától
A Sátántangó világszerte elismert filmrendezője 70 éves korában hunyt el.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron Deutsch Tamás neki, Karácsonynak, Fekete-Győrnek és Hadházynak címzett újévi „köszöntésére”: Dolgozni is szoktál, egyelek meg?
A szakítás után mégis ByeAlexnél marad volt párjával örökbe fogadott cicájuk, Szilva
Elmondta elrontott orrműtétjei történetét Kulcsár Edina: „Egy horrorsztori volt, rossz helyre mentem, nem volt pénzem”
„Inkább dugnék fegyvert a seggembe” – Mickey Rourke kiborult a nevében indított adománygyűjtés miatt
Kié a hatalom Venezuelában Maduro elmozdítása után?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik