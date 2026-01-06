Lengyel Tamásnak feltűnt, hogy Orbán Viktor eddig elfelejtett megemlékezni Tarr Béláról a közösségi oldalán: Nálunk csak az a jó művész, aki Viktort dicséri

Kedd délelőtt lapunk is hírül adta, hogy életének hetvenegyedik évében meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmvilág világszerte elismert alkotója. A rendezőtől azóta sorra vesznek búcsút pályatársai és más hírességek a közösségi oldalaikon, halálhíréről pedig olyan nemzetközi lapok is beszámoltak, mint a Guardian és New York Times – Lengyel Tamásnak azonban nemrég feltűnt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök eddig nem szentelt posztot Tarrnak a közösségi oldalán, noha más témákban több bejegyzést is közzétett az elmúlt órákban.

Már négy órája lehet tudni, hogy elment az egyik legnagyobb filmrendező, aki ráadásul még magyar is volt, de Orbán Viktor, bár már három posztot is kirakott azóta, róla elfelejtett megemlékezni, miközben a Guardian és a komplett világsajtó is lehozta a hírt. Nálunk csak az a jó művész, aki Viktort dicséri. Hajrá, Curtis-film! Igazad van, Ákos

– zárta sorait a színész.