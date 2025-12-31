Le kellett állítani Csepregi Éva kecskeméti koncertjét

Csepregi Éva december 27-én Kecskeméten lépett fel az életműkoncertjével, de a koncertet meg kellett szakítani, miután megszólalt a füstjelző. A történtekről az énekesnő fia, Heatlie Dávid számolt be az Instagramján, amit a Blikk vett észre. A dobos elmondta, a látványos produkció során a vizuális elemek mellett füstgéppel is dolgoznak, valószínűleg ez szólaltatta meg a riasztót a helyszínen.

A negyedik-ötödik dal után egyszer csak megszólalt a tűzjelző. Nyilván mindenki megijedt, minket is sokkolt a helyzet, és fogalmunk sem volt, mikor tudjuk folytatni

– emlékezett vissza Heatlie, majd kiemelte: édesanyja nem esett kétsége. Miután kiderült, hogy le kell állítani a koncertet, hogy kiszellőztethessék a helyszínt, Csepregi kiállt a közönség elé, és viccekkel szórakoztatta őket.

Anyukám mikrofon nélkül elkezdett stand upolni, mesélt, viccelt, lement a közönség közé, mindenki jókat nevetett rajta. Fél órán át oldotta a feszültséget.