Le kellett állítani Csepregi Éva kecskeméti koncertjét

2025. 12. 31. 16:28
Csepregi Éva december 27-én Kecskeméten lépett fel az életműkoncertjével, de a koncertet meg kellett szakítani, miután megszólalt a füstjelző. A történtekről az énekesnő fia, Heatlie Dávid számolt be az Instagramján, amit a Blikk vett észre. A dobos elmondta, a látványos produkció során a vizuális elemek mellett füstgéppel is dolgoznak, valószínűleg ez szólaltatta meg a riasztót a helyszínen.

A negyedik-ötödik dal után egyszer csak megszólalt a tűzjelző. Nyilván mindenki megijedt, minket is sokkolt a helyzet, és fogalmunk sem volt, mikor tudjuk folytatni

– emlékezett vissza Heatlie, majd kiemelte: édesanyja nem esett kétsége. Miután kiderült, hogy le kell állítani a koncertet, hogy kiszellőztethessék a helyszínt, Csepregi kiállt a közönség elé, és viccekkel szórakoztatta őket.

Anyukám mikrofon nélkül elkezdett stand upolni, mesélt, viccelt, lement a közönség közé, mindenki jókat nevetett rajta. Fél órán át oldotta a feszültséget.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Heatlie Dávid (@heatliedave) által megosztott bejegyzés

