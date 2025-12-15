„A valaha élt egyik legnagyobb filmkészítő volt” – Hollywoodot sokkolta Rob Reiner és felesége halála

Ahogy mi is megírtuk, Rob Reiner amerikai színész-rendezőt és feleségét, Michele Singert holtan találták Los Angeles-i otthonukban, a rendőrség pedig feltételezett emberölésként kezeli az esetet. Hollywoodot sokkolta a hír, sorra érkeznek a döbbent reakciók és búcsúztatások a 78 éves színész-rendező és tíz évvel fiatalabb felesége halálára.

Megdöbbenve hallottam Rob Reiner és csodálatos felesége, Michelle halálhírét. Sok szeretetet küldök gyermekeiknek és az egész családnak.

– írta Elijah Wood, aki az 1994-es Világgá mentem című filmben dolgozott együtt Reinerrel. A szintén Reiner által rendezett Kísért a múltban játszó James Woods pedig azt idézte fel, hogy „a stúdió nem gondolta, hogy elég idős vagyok a szerepre, de Rob kiállt mellettem. A politikai nézetkülönbségek soha nem álltak a kölcsönös szeretetünk és tiszteletünk útjába. Teljesen összetörtem ez a szörnyű esemény miatt.”

Josh Gad színész így jellemezte őt:

Korunk egyik legnagyobb rendezője volt. A barátom volt. Egyszerűen egy csodálatos ember volt. Rob Reiner és a felesége, Michelle, a lehető legkedvesebb és leggondoskodóbb lelkek közé tartoztak, akiket csak el lehet képzelni. Rendkívül sokat törődött azokkal, akiknek nem volt hangjuk. Ez a veszteség lesújtó. Szavakkal nem tudom kifejezni, mennyire fáj.

Joe Russo filmrendező is arról írt, hogy „nem tudom feldolgozni az igazságot, hogy az egyik legnagyobb filmkészítő, aki valaha élt, nincs többé. Egyike volt a kevés igazán jó embernek, és elveszítettük.”

Nemcsak filmesek, politikusok is fájdalmuknak adtak hangot Reiner halálhíre nyomán. Barack Obama volt amerikai elnök például az X-en azt írta, hogy őt és feleségét, Michelle-t „mélyen megrendítette Rob Reiner és szeretett felesége, Michele tragikus halála”.

Rob filmes és televíziós munkássága sokat tett ki a képernyőn látott legkedvesebb történeteink közül. De mindazon történetek mögött, amelyeket létrehozott, ott állt az emberek jóságába vetett mély hite – és az az egész életen át tartó elkötelezettség, hogy ezt a hitet tettekre váltsa

– írta Obama.

Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom szintén azt mondta, hogy „összetört a szíve” a Reiner házaspár halála miatt. Reinerre „nagy szívű zseniként” emlékezett, és méltatta politikai aktivizmusát.

Rob szenvedélyes szószólója volt a gyermekeknek és a polgári jogoknak – a Big Tobacco elleni fellépéstől kezdve a házassági egyenlőségért folytatott küzdelmen át egészen a korai nevelés erőteljes támogatásáig. Jó cselekedeteivel jobb hellyé tette Kaliforniát. Robra figyelemre méltó filmográfiája mellett az emberiséghez való rendkívüli hozzájárulása miatt is emlékezni fogunk

– írta közleményében.