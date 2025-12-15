kovács p. józsef
Rangos díjat vehetett át Kovács P. József, a Magyar Televízió legendás bemondója

Szalay Zoltán / Fortepan
Kovács P. József 1979-ben a Magyar Rádió stúdiójában.
admin Csontos Kata
2025. 12. 15. 14:14
Több mint húsz éve visszavonult, így fest most a népszerű bemondó.

A közmédia egyik legrangosabb szakmai díját, a Wacha Imre-díjat kapta meg múlt héten a 84 éves Kovács P. József, akit a magyar tévénézők évtizedekig láthattak a Híradó hírolvasó bemondójaként. A szép és helyes magyar nyelvhasználatért járó elismerés a több mint 50 évig a rádiós és televíziós munkatársakat oktató beszédtanárnak, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével és Arany Kazinczy-díjjal kitüntetett MTV-életműdíjas nyelvésznek, Wacha Imrének állít emléket.

Kovács P. József a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint MTV-életműdíjjal elismert, Kazinczy-díjas televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész. Irodalomtanára, Szabó Magda nagy szerepet játszott abban, hogy művészi pályára lépett. 1962-ben került a televízióhoz: számtalan gálaműsor, ünnepi hangverseny, vetélkedő konferansziéja, portréinterjúk riportere és irodalmi műsorok előadója volt.

A Femina cikkében emlékeztet: Kovács P. József 42 év után, 2001-ben távozott a Magyar Televíziótól. Legutóbb 2023-ban írtunk róla, amikor súlyos betegségéről nyilatkozott.



