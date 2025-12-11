Marad a kispesti díszpolgári cím Aranyosi Péternél: „Örülök, hogy a kispesti önkormányzat tudott egy-két göröngyöt gördíteni a diktátor elé”

Júniusban az MTVA megfosztotta Aranyosi Pétert a neki 2017-ben odaítélt Karinthy-gyűrűtől. Indoklásuk szerint a humorista „az elmúlt időszakban többször is olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát”. Feltehetően arra utaltak, mikor Aranyosi „dakotákként” hivatkozott a romákra, és azt mondta, hogy tetvesek.

Aranyosi a kispesti díszpolgári cím birtokosa 2024 óta, Gajda Péter szocialista polgármester javaslatára kapta meg a kitüntetést. Ám a helyi Fidesz-frakció, Dódity Gabriella képviselő vezetésével amellett kampányolt, hogy a humoristától el kell venni a kitüntetést. Nyáron Gajda azt nyilatkozta lapunknak: Aranyositól távol áll a rasszizmus és az antiszemitizmus, minden megnyilvánulását a humor szemüvegén keresztül kell figyelni.

Egy október közepi, kispesti testületi ülésről szóló közlemény végén bukkantunk rá, hogy zárt körben megtárgyalták a díszpolgári cím sorsát a képviselők: „A testület végül nem támogatta a Kispest Díszpolgára cím visszavonását, így Aranyosi Péter humorista Kispest díszpolgára marad.”

Elsőként Dódity Gabriellát kérdeztük az eredményről.