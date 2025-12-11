aranyosi péterdíszpolgári címdódity gabriellagajda péter
Marad a kispesti díszpolgári cím Aranyosi Péternél: „Örülök, hogy a kispesti önkormányzat tudott egy-két göröngyöt gördíteni a diktátor elé”

Aranyosi Péter
Fülöp Dániel
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 11. 21:14
Aranyosi Péter
Fülöp Dániel
Aranyosi Péterrel szemben a nyáron kezdeményezték kispesti fideszes képviselők, hogy vegyék el tőle a díszpolgári címét. Azóta döntés született: megkérdeztünk minden érintettet erről.

Júniusban az MTVA megfosztotta Aranyosi Pétert a neki 2017-ben odaítélt Karinthy-gyűrűtől. Indoklásuk szerint a humorista „az elmúlt időszakban többször is olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek nemcsak ízléstelenek és kirekesztőek voltak, de súlyosan sértették egyes nemzetiségek és népcsoportok méltóságát”. Feltehetően arra utaltak, mikor Aranyosi „dakotákként” hivatkozott a romákra, és azt mondta, hogy tetvesek.

Aranyosi a kispesti díszpolgári cím birtokosa 2024 óta, Gajda Péter szocialista polgármester javaslatára kapta meg a kitüntetést. Ám a helyi Fidesz-frakció, Dódity Gabriella képviselő vezetésével amellett kampányolt, hogy a humoristától el kell venni a kitüntetést. Nyáron Gajda azt nyilatkozta lapunknak: Aranyositól távol áll a rasszizmus és az antiszemitizmus, minden megnyilvánulását a humor szemüvegén keresztül kell figyelni.

Egy október közepi, kispesti testületi ülésről szóló közlemény végén bukkantunk rá, hogy zárt körben megtárgyalták a díszpolgári cím sorsát a képviselők: „A testület végül nem támogatta a Kispest Díszpolgára cím visszavonását, így Aranyosi Péter humorista Kispest díszpolgára marad.”

Elsőként Dódity Gabriellát kérdeztük az eredményről.

