Brigitte Bardot többször is megpróbált öngyilkosságot elkövetni, de mindig megmentette egy „csoda”

A 91 éves Brigitte Bardot új dokumentumfilmjében, a Bardot-ban mesél depresszióval vívott küzdelméről. Abban azt mondja, egy „csodának” köszönhető, hogy még ma is él.

Karrierjére visszatekintve Bardot elárulta, hogy hírneve csúcsán többször is megpróbált véget vetni az életének:

Öngyilkosságot követtem el. És egy csoda mentett meg.

Bardot nem részletezte, hogy mi volt a csoda, de megjegyezte, hogy a depresszióval a mai napig küzd.

Minden reggel arra ébredek, hogy szomorú vagyok.

A színésznő korábban, 1998-as önéletrajzi könyvében utalt öngyilkossági kísérleteire és más önpusztító viselkedéseire, akkor az alkoholproblémákkal való megküzdéséről is beszélt, idézi fel az Entertainment Weekly.

Amikor olyan intenzív pillanatokat élsz át, mint én, mindig van egy számla, amit a végén meg kell fizetned. Nem lehet elkerülni a nagy boldogságot követő szenvedést.