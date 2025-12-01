December kétségtelenül a hagyományok időszaka, amikor az ember átszellemülve átadja magát az ünnepi hangulatnak. De tudod, egy-egy hagyománynak mi a jelentése?
Kvíz: mennyire vagy tisztában az adventi hagyományokkal?
TÉVÉMŰSOROK
A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés
Friss
NépszerűÖsszes
- 05:54 Választás előtti osztogatás: sikerülhet-e felpörgetni a pangó gazdaságot, vagy a tűzzel játszik a kormány?
- 05:30 Ilyen különleges karácsonyfából csak egy van az országban
- 05:00 Kvíz: mennyire vagy tisztában az adventi hagyományokkal?
- 03:59 Kézi-vb: elvesztette az eszméletét, hordágyon vitték le a játékost
- 03:33 „Jót tesz a lelkeknek és az önbizalomnak, ha minél több góllal tudunk nyerni” – nem becsülné le ellenfelét a női kézilabda-válogatott
- 00:00 Ezt tehetjük, ha a nátha miatt nem kapunk levegőt (x)
- 22:10 Floridában folytatódott az ukrán-amerikai egyeztetés, Witkoff ott volt, Jermak már nem
- 21:58 A legnagyobb pofára esést egy varázslatos győzelem követte a kézivébén
- 21:16 A nap legfontosabb hírei – 2025. november 30.
- 21:05 Tiszaburán harmadszor is megvolt az időközi választás, de nem kizárt, hogy lesz negyedik forduló
- 20:18 Magyar Péter: Az lenne a minimum, ha Orbán Viktor bocsánatot kérne Gajdos Lászlótól
- 19:58 Megvannak az időközi választás nyertesei Pilisvörösváron
- 19:56 Annie Hall helyett: a 90 éves Woody Allen 9 filmje, amiről túl keveset beszélünk
- 19:26 Már több, mint 400 életet követelet az árvíz és a földcsuszamlás Szumátrán
- 19:16 Hét évet kapott a férfi, aki irigységből gyújtogatott
- 19:56 Annie Hall helyett: a 90 éves Woody Allen 9 filmje, amiről túl keveset beszélünk
- 21:58 A legnagyobb pofára esést egy varázslatos győzelem követte a kézivébén
- 14:33 Cigányozással vádolja az egri Momentum a DK helyi képviselőjelöltjét
- 16:05 Ezek a hatos lottó november 30-i számai
- 18:56 Dráma Katarban: Verstappen győzött, nagyon eltaktikázta magát a McLaren
- 15:26 Autóba csapódott egy Dohány utcai házról leszakadt kőkorlát
- 22:10 Floridában folytatódott az ukrán-amerikai egyeztetés, Witkoff ott volt, Jermak már nem
- 15:00 Kegyetlen vérengzést rendeztek a román vasgárdisták 1940-ben
- 12:51 Hétfőtől újra kötelező a maszk egy vidéki kórházban
- 18:29 Csapágyasra hajtott focisták? Negyven éve az igazán elszántak egy nap alatt két fontos meccset is lenyomtak