Utánajártunk, idén melyik csatorna tűzi műsorra a Reszkessetek, betörők!-et

Minden évben kardinális kérdés karácsony közeledtével a filmrajongóknak, hogy vajon láthatják-e a tévében a Reszkessetek, betörők!-et. Az elmúlt években a TV2 sugározta az ünnepi szezon legismertebb darabját, így november elején mi is igyekeztünk utánajárni, vajon változott-e a helyzet 2025-re.

A TV2 Sajtóosztályától az alábbi választ kaptuk:

Jó hír a nézőknek: idén is láthatják a TV2-n Kevint karácsonykor!

Azaz: nem maradnak Reszkessetek, betörők! nélkül a csatorna nézői idén sem.

