tv2reszkessetek betörők!
Utánajártunk, idén melyik csatorna tűzi műsorra a Reszkessetek, betörők!-et

Twentieth Century Fox Film Corpo / Collection ChristopheL / AFP
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 07. 16:00
Twentieth Century Fox Film Corpo / Collection ChristopheL / AFP

Minden évben kardinális kérdés karácsony közeledtével a filmrajongóknak, hogy vajon láthatják-e a tévében a Reszkessetek, betörők!-et. Az elmúlt években a TV2 sugározta az ünnepi szezon legismertebb darabját, így november elején mi is igyekeztünk utánajárni, vajon változott-e a helyzet 2025-re.

A TV2 Sajtóosztályától az alábbi választ kaptuk:

Jó hír a nézőknek: idén is láthatják a TV2-n Kevint karácsonykor!

Azaz: nem maradnak Reszkessetek, betörők! nélkül a csatorna nézői idén sem.

A filmekről itt írtunk korábban részletesen:

Kapcsolódó
Miért készült a második rész után annyi borzalmas Reszkessetek, betörők!-film?
Mindössze ócska folytatásokra futottak Hollywoodtól a Reszkessetek, betörők! első két részének sikere után. De hol romlottak el a dolgok? Mindössze Macaulay Culkin távolmaradásának számlájára írható, hogy négy borzasztó film is született 1992 után?

Ajánlott videó

