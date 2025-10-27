Két fontos szót véstek az ’50-es évekbeli tükörre, amelyek elárulták a valódi értékét

Egy nevadai férfi egy adományboltban tett látogatása meglepő fordulatot vett, amikor egy régi tükörre bukkant, amelynek a fogantyújára két fontos szót véstek – írja a Newsweek.

A cikkben Alexender néven említett, személyes adatai elhallgatását kérő régiségkereskedő állítólag egy Goodwill üzlet polcain talált rá a különleges tárgyra, amelynek először a fénye ragadta meg a figyelmét. A tárgy azonnal megtetszett neki, és azt gondolta, ideális ajándék lehetne a házastársának.

A feleségemnek van egy szalonja, ahol a falakat antik szépségápolási holmik borítják, mint például régi kézi göndörítő, hajcsavaró, hajszárító, mosdóasztal és tükör. Szóval mindig figyelek az ilyesmire

– mondta Alexander a lapnak.

A férfi azzal folytatta, hogy amint meglátta a tükör ezüst fogantyúját, arra gondolt, hogy vagy egy nagyon régi darabot, vagy pedig egy másolatot tart a kezében.

„Lekaptam a polcról, megláttam az ezüst patináját, és tudtam, hogy nagyon régi”– jegyezte meg a régiségkereskedő.

Alexander első reakciója az volt, hogy a felesége biztosan imádni fogja, ami később be is igazolódott. Amikor a férfi alaposabban megvizsgálta a tükröt, rájött, hogy sokkal többet ér, mint a 9,99 dollár, amiért árulták. Mindez egy egyszerű gravírozásból vált nyilvánvalóvá: a tükrön a Webster Sterling felirat és az 1953-as dátum volt látható.

A tükröt valóban Webster Sterling ezüstből készítették, ami az online listák és a korábbi aukciós árak alapján nagyjából 75 és 200 dollár közötti értékű lehet. Alexender azonban nem tervezi eladni a tükröt, hanem odaadta a feleségének, aki egy előkelő helyre tervezi akasztani a munkahelyén.

A férfi először a Redditen osztotta meg a tükörről készült fotókat, a következő felirattal:

Nem vagyok benne biztos, hogy ezüst vagy csak bevonatos, de minden alkalommal, amikor ránézek, megijedek a rajta lévő csúnya fickótól.

