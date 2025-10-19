Kényszerleszállást hajtott végre egy Air China járat, miután kigyulladt egy lítiumion-akkumulátor

Az Air China légitársaság egyik Szöulba tartó járata kényszerleszállást hajtott végre szombaton Sanghajban, miután egy utas kézipoggyászában lévő lítiumion-akkumulátor kigyulladt, és füst töltötte be az utasteret – írja a New York Post.

A légitársaság és a kínai állami média közleményei szerint a tűz a CA139-es járaton ütött ki, amely helyi idő szerint reggel 9:47-kor indult el a Hangcsoui Hsziaosan Nemzetközi Repülőtérről 160 emberrel a fedélzetén, és eredetileg a dél-koreai Incshon Nemzetközi Repülőtérre tartott.

Az Air China azt írta, hogy „egy utas kézipoggyászában, a felső rekeszben tárolt lítiumos akkumulátor spontán kigyulladt”. A személyzet azonnal reagált, senki sem sérült meg és a gépet sem érte kár – tette hozzá a közlemény.

Az incidensről felvételek is készültek, amelyeken az ijedt utasok kiáltozását lehet hallani, és jól látható a kigyulladt akkumulátor okozta tűz és az utasteret beterítő füst.

