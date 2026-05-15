dylan sprouseinstagrampalvin barbaraterhes
Élet-Stílus

Palvin Barbaráék bababejelentő posztjának számai kilőttek az űrbe

Gisela Schober / Getty Images
Palvin Barbara és Dylan Sprouse a cannes-i filmfesztiválon.
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 15. 08:40
Gisela Schober / Getty Images
Palvin Barbara és Dylan Sprouse a cannes-i filmfesztiválon.

Palvin Barbara az első gyerekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal, számoltunk be a nagy hírről a minap.

Cannes-ban, a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelentek meg először nyilvánosan úgy, hogy a modellen látszott, hogy valóban várandós. Palvin terhességéről már hetek óta pletykálnak.

Később a házaspár posztolt is erről az Instagramján, ultrahangképet mutatva. Talán a kék színű ruha pedig a baba neméről is elárul valamit.

Kilőtt az Insta-poszt

Fél nap leforgása alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett Palvin és Sprouse közös posztjára, és több mint 42 ezer hozzászólást számlál, köztük olyan modellek gratulációit magába foglalva, mint Mihalik Enikő vagy Axente Vanessa.

A majdnem 4 millió lájk kiemelkedő ilyen rövid idő alatt, ugyanis legutóbb az esküvői képeik értek el 6,5 milliót három év leforgása alatt.

Érdekesség, hogy Palvin követőket is nyert a poszttal: 93 ezer 865 új felhasználó követte be a várandósság bejelentésének másnapján.

Erre szüksége is volt, ugyanis a SocialBlade adatai szerint csaknem bő 410 ezer felhasználót vesztett az elmúlt egy hónapban.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
Palvin Barbara az első gyerekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal
A modell és férje Cannes-ban tudatták a nagyvilággal, hogy hamarosan szülők lesznek.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lekerül az RTL képernyőjéről Szabados Ági, ő maga jelentette be, mikor
Kvíz: ezeket a magyar hírességeket is felismered csak a szemeikről?
Tanács Zoltán azt állítja, Nagy Márton különliftet programoztatott magának
„Egy korszak lezárult” - Hegedűs Zsolt átvette Pintér Sándortól az egészségügyet
Feszültség az ELTE-n: tetemre hívták Mráz Ágostont a választás után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik