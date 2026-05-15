Palvin Barbaráék bababejelentő posztjának számai kilőttek az űrbe

Palvin Barbara az első gyerekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal, számoltunk be a nagy hírről a minap.

Cannes-ban, a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelentek meg először nyilvánosan úgy, hogy a modellen látszott, hogy valóban várandós. Palvin terhességéről már hetek óta pletykálnak.

Később a házaspár posztolt is erről az Instagramján, ultrahangképet mutatva. Talán a kék színű ruha pedig a baba neméről is elárul valamit.

Kilőtt az Insta-poszt

Fél nap leforgása alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett Palvin és Sprouse közös posztjára, és több mint 42 ezer hozzászólást számlál, köztük olyan modellek gratulációit magába foglalva, mint Mihalik Enikő vagy Axente Vanessa.

A majdnem 4 millió lájk kiemelkedő ilyen rövid idő alatt, ugyanis legutóbb az esküvői képeik értek el 6,5 milliót három év leforgása alatt.

Érdekesség, hogy Palvin követőket is nyert a poszttal: 93 ezer 865 új felhasználó követte be a várandósság bejelentésének másnapján.

Erre szüksége is volt, ugyanis a SocialBlade adatai szerint csaknem bő 410 ezer felhasználót vesztett az elmúlt egy hónapban.