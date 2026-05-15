„Felrobbant az internet, hogy én ezt hogy gondolom” – Wossala Rozina sok kritikát kapott a húsleves receptje miatt

2026. 05. 15. 06:42
A story.hu szúrta ki, hogy Palik Lászlóék YouTube-műsorában szerepelt Wossala Rozina, aki nemrég amiatt került hírekbe, mert bezárt az étterme.

Szóba került, hogy az egyik, ha nem a legkedvesebb étele a húsleves.

A legegészségesebb dolog a világon a húsleves. Ha egy lakatlan szigetre kellene költöznöm, és 40 fok lenne ott, akkor is húslevest vinnék magammal. Azt annyira szeretem, és annyira csodálatos dolognak tartom.

Majd kitért arra is, hogy egyszer népharag zúdult rá amiatt, ahogy azt elkészíti.

Olyan furcsa dolgok kerülnek bele, ami miatt egyszer felrobbant az internet, hogy én ezt hogy gondolom. Megsütött csontokkal indítom, és kerül bele fahéj, gyömbér, kurkuma és a végén-közepén rakok bele mindenféle szárított, adaptogén gombákat is. Reishi, shitakee például, amik immunerősítő hatásúak.

