A világ legidősebb kutyájának tartott Lazare nevű francia törpe spániel 30 éves korában elhunyt – közölte pénteken gondozója.

Lazare 1995. december 4-én született, élete nagy részét ugyanazon gazdájával töltötte, amíg az meg nem halt. A kutya ezután egy menhelyen kötött ki.

Ophelie Boudol, egy 29 éves egyedülálló anya áprilisban első pillantásra megszerette a menhelyen a nála egy évvel idősebb kutyát. Eleinte az anyjának akart háziállatot keresni – mondta az AFP-nek –, de végül ő vitte haza Lazare-t kilencéves fiához és két macskájához.

„A gazdája holtteste mellett találták meg” – mondta Boudol. „Fél órát ültem mellette, aztán azt mondtam: »Figyelj, ha senki sem akarja befogadni, nekem nem baj – csak a macskákkal jöjjön ki jól«” – mesélte a hírügynökségnek.

Lazare az új otthonába érkezése után alig néhány héttel halt meg.