franciaországkutyalazarrespániel
Élet-Stílus

Meghalt a világ legidősebbnek tartott kutyája, Lazarre

Jeff PACHOUD / AFP
Lazarre
admin Dienes Gábriel
2026. 05. 15. 18:16
Jeff PACHOUD / AFP
Lazarre
Lazarre pár héttel a halála előtt lelt új otthonra.

A világ legidősebb kutyájának tartott Lazare nevű francia törpe spániel 30 éves korában elhunyt – közölte pénteken gondozója.

Lazare 1995. december 4-én született, élete nagy részét ugyanazon gazdájával töltötte, amíg az meg nem halt. A kutya ezután egy menhelyen kötött ki.

Ophelie Boudol, egy 29 éves egyedülálló anya áprilisban első pillantásra megszerette a menhelyen a nála egy évvel idősebb kutyát. Eleinte az anyjának akart háziállatot keresni – mondta az AFP-nek –, de végül ő vitte haza Lazare-t kilencéves fiához és két macskájához.

„A gazdája holtteste mellett találták meg” – mondta Boudol. „Fél órát ültem mellette, aztán azt mondtam: »Figyelj, ha senki sem akarja befogadni, nekem nem baj – csak a macskákkal jöjjön ki jól«” – mesélte a hírügynökségnek.

Lazare az új otthonába érkezése után alig néhány héttel halt meg.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Becsődölt egy magyar utazási iroda, a károsultak száma meghaladhatja a kétszázat
„Sátorba se költözhettem” – Pintér Sándor a fényűző minisztériumról a kormányzati átadás-átvételen
Magyar Bálint: Orbán Viktor „kápói” miatt bukik a Fidesz
Kvíz: mennyire vagy otthon az építészetben? Teszteld a tudásod!
Kordonbontás a Karmelitában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik