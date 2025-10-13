repülőgépkényszerleszállásüzemanyagryanair
Élet-Stílus

Azért kellett kényszerleszállást végrehajtania a Ryanair egyik gépének, mert kis híján kifogyott belőle az üzemanyag

David Crespo / Getty Images (illusztráció)
24.hu
2025. 10. 13. 06:30
David Crespo / Getty Images (illusztráció)
Már csak pár percre elég kerozin volt a repülő üzemanyagtartályában.

A hatóságok vizsgálat indítottak, miután a Ryanair egyik járatának azért kellett kényszerleszállást végrehajtania, mert majdnem kifogyott belőle az üzemanyag – írja a Daily Mail.

Az eset még október 3-án történt egy olaszországi Pisából a skóciai Glasgow-ba tartó géppel, miközben a 160 kilométer per órás széllökésekkel járó Amy ciklon az egész Egyesült Királyságban közlekedési káoszt okozott.

Bár a Ryanair külső partnere, a Malta Air által üzemeltetett járat megpróbált az eredeti úti célján, a Glasgow Prestwick repülőtéren, és a másik nagy skót reptéren, Edinburgh-ban is leszállni, de a ciklon miatt egyik leszállási kísérlet sem járt sikerrel.

Így a repülőnek, ami akkora már szinte teljesen kifogyott az üzemanyagból, Manchesterben kellett kényszerleszállást végrehajtania.

A gép üzemanyagtartályában ekkor már csak 220 kilogramm kerozin volt, ami nagyjából hat perc repülésre elég.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Mit tud a társasjáték, ami évek óta rendszeresen összeránt egy felnőtt társaságot?
A kormányzat nagy vadásza megalapította a Vadász Digitális Polgári Kört
Autóbalesetben meghaltak a gázai háborúlezáró ünnepségre utazó katari vezetők
Ajánlatokat kértünk, mennyiért juthatunk ki bérelt géppel a portugál-magyarra – így működik a magánrepülőzés
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik