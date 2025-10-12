Egy jachton ölelkezve kapták lencsevégre Katy Perryt és Justin Trudeau-t

Katy Perry határozottan kapcsolatban van Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel – írta meg vasárnap a Daily Mail, véget vetve a bulvársajtóban hónapok óta zajló találgatásnak.

A lap ugyanis birtokába jutott néhány képnek, amin a pár az énekesnő jachtján ölelkezik és csókolózik.

A Kalifornia partjainál, Santa Barbara közelében készült felvételeket a Mail szerint egy közelben elhaladó bálnaleső hajóról lőhették, a lapnak nyilatkozó szemtanú szerint a hajón utazó turisták Trudeau tetoválásáról ismerték fel a párt (Trudeaunak ismert módon egy hollós tetoválása van a bal karján).

Perry majdnem tíz évet járt Orlando Bloom színésszel, akivel júniusban szakítottak. Justin Trudeau 2015 és 2025 márciusa között volt Kanada miniszterelnöke, és még 2023-ban váltak külön feleségével. Perryt és Trudeau-t idén július végén egy montreali étteremben látták együtt, nem sokkal később Perry koncertjén is felbukkant az exminiszterelnök.

Egyelőre egyikük sem nyilatkozott kapcsolatukat illetően.

A jachtról készült képek itt láthatóak.