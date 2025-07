Közös vacsorájuk után Katy Perry koncertjén bukkant fel Kanada exminiszterelnöke

Nemrég lapunk is beszámolt arról, hogy Katy Perry hétfőn Kanada volt miniszterelnökével, Justin Trudeau-val vacsorázott egy montreal-i luxusétteremben.

Bár a hely tulajdonosa azt mondta a TMZ-nek, a találkozó inkább tűnt barátinak, mintsem randinak, a portál most arról ír, hogy Trudeau az éppen turnén lévő énekesnő szerdai koncertjén is ott volt. Részvételéről a lap egy felvételt is közölt, melyen az exminiszterelnök épp együtt énekli a közönséggel a Roar című számot, miközben Perry egy hatalmas pillangón repked fölöttük – amiről a közelmúltban majdnem le is zuhant a popsztár.