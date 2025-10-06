Szandi 19 éves fia munkát kapott a TV2-nél

Családi ügy Szandi számára a Sztárban Sztár All Stars versenye: kisebbik fia, Bogdán Csaba ugyanis szintén a produkció része – írta meg a Blikk. Az érettségi előtt álló, édesapja nevét továbbvivő fiatalember a stylist csapatot erősíti, Kerényi Virág mellett dolgozik. Fő feladatköre a táncosok gyors öltöztetése az élő adások alatt, de eseti feladatokat (kisebb varrási munkák, jelmezek rendszerezése stb.) is végez, ha arra van szükség.

A Blikk cikkéből kiderült, Bogdánt augusztusban keresték fel, hogy érdekelné-e az öltöztetői és asszisztensi munkakör a TV2 produkciójában. Mivel évek óta a divatszakmában képeli el a jövőjét és tudatosan készül is arra, hogy az érettségi után ruhatervezői szakon tanuljon tovább, azonnal igent mondott a lehetőségre.

Bogdán Csaba elmondta, a gimnázium elején kezdte el érdekelni a divatvilág. Először egy divatshow-rendezővel vette fel a kapcsolatot, aki elhívta egy bemutatóra, ahol bepillanthatott a kulisszák mögé.

Nagyon izgalmas volt és onnantól kezdve magával ragadott ez a világ. Azóta egyébként több hasonló rendezvényen dolgoztam, de a Dal 2024-ben is kaptam lehetőséget és Kerényi Virággal is, innen volt az ismeretség

– fogalmazott Szandi legkisebb gyereke.

Az énekesnő elmondta:

Az első pillanattól nagyon elégedettek voltak vele, mert alázattal, elhivatottsággal és nagyon keményen dolgozik, még véletlenül sem várja el, hogy másként kezeljék, csak azért, mert a Szandi fia.

Szandi egyébként a Sztárban Sztár All Stars forgatásán próbál távolságot tartani, mert fia ezt kérte tőle.