ráthonyi-palácsik tímea
Szórakozás

Így néz ki 10 héttel szülés után Ráthonyi-Palácsik Tímea: „Még mindig küzdök az anyapocakkal”

TV2
admin Csontos Kata
2025. 10. 05. 10:04
TV2

Ráthonyi-Palácsik Tímea július közepén hozta világra kislányát, Hailey-t. Most, két és fél hónappal később az Instagramon mutatott két fotót magáról.

10 héttel szülés után… Még mindig küzdök az anyapocakkal… de ez rendben van. Anyukák vagyunk

– írta a képekhez angolul szülés utáni alakjáról az üzletasszony.

Ráthonyi-Palácsik korábban megosztotta, hogy a terhessége alatt 24 kilót szedett fel, ám számára nem prioritás, hogy hamar visszanyerje szülés előtti alakját. Nem stresszel rá a fogyásra, úgy véli, nagyjából fél év alatt helyreáll a súlya.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Timea Rathonyi Palacsik (@timeavajna) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Csacsogó kislányáról mutatott videót Rúzsa Magdi
Megszületett Barbee második gyereke
Tóth Andi elsírta magát az X-Faktorban: családon belüli bántalmazásról énekelt a versenyző
A dohányzás halált okozhat, de a pipások élni szeretnének
Méhes Gábor: Egy gól közvetítése mégiscsak szent dolog
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik