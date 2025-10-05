Így néz ki 10 héttel szülés után Ráthonyi-Palácsik Tímea: „Még mindig küzdök az anyapocakkal”

Ráthonyi-Palácsik Tímea július közepén hozta világra kislányát, Hailey-t. Most, két és fél hónappal később az Instagramon mutatott két fotót magáról.

10 héttel szülés után… Még mindig küzdök az anyapocakkal… de ez rendben van. Anyukák vagyunk

– írta a képekhez angolul szülés utáni alakjáról az üzletasszony.

Ráthonyi-Palácsik korábban megosztotta, hogy a terhessége alatt 24 kilót szedett fel, ám számára nem prioritás, hogy hamar visszanyerje szülés előtti alakját. Nem stresszel rá a fogyásra, úgy véli, nagyjából fél év alatt helyreáll a súlya.