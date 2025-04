Felesége elvesztése után újra rátalált a szerelem Lajsz Andrásra

Nehéz volt Lajsz András számára a 2024-es év: tavasszal elveszítette feleségét, Zsuzsannát, akivel közel 30 évig éltek házasságban. A tragédia után a mixer sokáig nem találta a helyét, augusztusban pedig hatodjára is szívinfarktust kapott. Mint azonban kiderült, azóta ismét rátalált a szerelem, méghozzá egy volt osztálytársa, Gizi személyében.

Tavaly novemberben találtunk egymásra. Egy osztálytalálkozóra voltunk hivatalosak mind a ketten, ahol felelevenítettük a régi emlékeket, majd az eseményt követően is folytattuk a beszélgetéseket, idővel pedig érzelmek is kialakultak köztünk. Ő is özvegy, három éve veszítette el az urát, így pontosan tudja, min megyek keresztül