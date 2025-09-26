mészáros bendezsigmond anginyerő páros
Zsigmond Angi a Nyerő Páros után ultimátumot adott Mészáros Bendének

admin Csontos Kata
2025. 09. 26. 17:26
A döntő előtt távozott a Nyerő Páros legtaktikázósabb párja, Zsigmond Angi és Mészáros Bende. Hogy mi történt velük, miben változott a kapcsolatuk a kiesésük óta, arról egy videós interjúban meséltek.

„Őszinte leszek, én még nem néztem vissza a műsort, ám Bende szokta nekem mondani, hogy igazságtalanul viselkedtem vele itt vagy ott. Igaza van, mert nem így kellene beszélnem vele, ilyen durván. De én egy maximalista ember vagyok, és nem tudom megválogatni a szavaim versenyhelyzetben. Azt is felismertem még, hogy nagyon sokszor őt okoltam, holott én teljesítettem rosszul. Nem tudom, miért csinálom ezt” – idézi az influenszert a story.hu.

Nem tagadják, egy kisebb összetűzést is szült közöttük a műsor.

Bende írt nekem egy hosszabb szöveget arról, hogyan kellett volna viselkednem, mivel szerinte a viselkedésemmel csak egy újabb lehetőséget adtam az embereknek, hogy a kapcsolatunkon csámcsogjanak. Erre válaszul elmondtam neki, engem nem érdekel mások véleménye. Pontosan tudom, miben kell változnom, mit kell javítanom. De nem érdekelnek a negatív kommentek. Ha őt ez érdekli, akkor, nincs helyünk egymás mellett. Ezt így, ahogy van leírtam neki

– mondta el Zsigmond Angi.

A dolog végül nem vezetett szakításhoz, azóta egymásért próbálnak változni mindennap. „Egy párkapcsolatért folyamatosan dolgozni kell” – fogalmazott Mészáros Bende.

