„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába

A Yahoo szerint megjelent az utóbbi idők legfélelmetesebb TikTok-videója, amelyben egy kétségbeesett nő próbál egy óceánjáró csúszdájából kimászni. A már közel 8 milliós megtekintésnél járó videót szeptember 19-én tette közzé a kaylamierzejewski névre hallgató felhasználó a „Nincs jobb egy Jet 2-es nyaralásnál!” felirattal, még ha ez esetben az elmúlt időben szállóigévé vált ironikus mondat a légitársaság gépei helyett egy vízi járművet céloz is meg.
A mindössze 13 másodperces felvételen egy nyaraló látható, aki háttal és felfele kúszva próbál kijutni a hajó víz fölött kanyargó csúszdájából, sikertelenül. A Jet 2 légitársaság reklámszövegének bevágása mellett az is hallható, ahogy a kamera túloldaláról valaki felkiált, hogy „Ó, te jó ég, szó szerint beragadt!”, ahogyan a kommentszekcióban többen is aggodalmukat fejezték ki.
Néhány ezek közül:
- „Életem legrosszabb pánikrohamát kapnám.”
- „Ha egy csúszdában ragadnék, ami konkrétan az óceánvíz felett van, az pszichózisba lökne.”
- „Azonnal meghalnék.”
- „Van más is, aki pánikrohamot kapott, miközben ezt nézte?”
@kaylamierzejewski Nothing beats a jet 2 holiday! #cruise #jet2holiday #waterslide #scary #allsokay ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Többen amiatt is értetlenségüket fejezték ki, hogy a csúszdán miért fölfelé kell csúszni, valamint hálát adtak azért, hogy nincs elég pénzük egy ilyen nyaralásra. Az ugyan nem derült ki, hogy a videóban szereplő nő hogyan jutott ki a csúszdából, néhány nappal később újabb felvételt posztoltak a platformon, amelyen egy férfit löknek fel a csúszdán, ám útközben elveszti a lendületét, és ugyanoda zuhan vissza, mint korábbi utastársa.
Micsoda? Ez már a második videó, amit látok, hogy valaki beragadt ebbe a csúszdába. Miért engedik, hogy az emberek rajta menjenek?
– tette fel a kérdést egy kommentelő, amire válasz is érkezett. A Norwegian Cruise Line hajóján utazó férfi leírta, hogy a csúszdában van egy riasztó, amivel jelezni lehet a személyzetnek, ha elakad valaki, és egy menekülőnyíláson keresztül vissza tudnak mászni a hajó fedélzetére.
Néhány hete egy amerikai férfit tűzoltóknak kellett kimenteniük egy csúszdából, de talán beszorulni még mindig jobb, mint kirepülni belőlük, ami egy ötéves kisfiúval történt.
@ixmisterwolfxi NCL Waterslide #cruise #jet2holidays ♬ original sound - Kendy