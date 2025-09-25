vízi csúszdaóceánjáró
Szórakozás

„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába

24.hu
2025. 09. 25. 20:00
A videót látva sokan hálásak, amiért túl szegények egy ilyen nyaraláshoz.

A Yahoo szerint megjelent az utóbbi idők legfélelmetesebb TikTok-videója, amelyben egy kétségbeesett nő próbál egy óceánjáró csúszdájából kimászni. A már közel 8 milliós megtekintésnél járó videót szeptember 19-én tette közzé a kaylamierzejewski névre hallgató felhasználó a „Nincs jobb egy Jet 2-es nyaralásnál!” felirattal, még ha ez esetben az elmúlt időben szállóigévé vált ironikus mondat a légitársaság gépei helyett egy vízi járművet céloz is meg.

A mindössze 13 másodperces felvételen egy nyaraló látható, aki háttal és felfele kúszva próbál kijutni a hajó víz fölött kanyargó csúszdájából, sikertelenül. A Jet 2 légitársaság reklámszövegének bevágása mellett az is hallható, ahogy a kamera túloldaláról valaki felkiált, hogy „Ó, te jó ég, szó szerint beragadt!”, ahogyan a kommentszekcióban többen is aggodalmukat fejezték ki.

Néhány ezek közül:

  •  „Életem legrosszabb pánikrohamát kapnám.”
  •  „Ha egy csúszdában ragadnék, ami konkrétan az óceánvíz felett van, az pszichózisba lökne.”
  • „Azonnal meghalnék.”
  • „Van más is, aki pánikrohamot kapott, miközben ezt nézte?”

@kaylamierzejewski Nothing beats a jet 2 holiday! #cruise #jet2holiday #waterslide #scary #allsokay ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

Többen amiatt is értetlenségüket fejezték ki, hogy a csúszdán miért fölfelé kell csúszni, valamint hálát adtak azért, hogy nincs elég pénzük egy ilyen nyaralásra. Az ugyan nem derült ki, hogy a videóban szereplő nő hogyan jutott ki a csúszdából, néhány nappal később újabb felvételt posztoltak a platformon, amelyen egy férfit löknek fel a csúszdán, ám útközben elveszti a lendületét, és ugyanoda zuhan vissza, mint korábbi utastársa.

Micsoda? Ez már a második videó, amit látok, hogy valaki beragadt ebbe a csúszdába. Miért engedik, hogy az emberek rajta menjenek?

– tette fel a kérdést egy kommentelő, amire válasz is érkezett. A Norwegian Cruise Line hajóján utazó férfi leírta, hogy a csúszdában van egy riasztó, amivel jelezni lehet a személyzetnek, ha elakad valaki, és egy menekülőnyíláson keresztül vissza tudnak mászni a hajó fedélzetére.

Néhány hete egy amerikai férfit tűzoltóknak kellett kimenteniük egy csúszdából, de talán beszorulni még mindig jobb, mint kirepülni belőlük, ami egy ötéves kisfiúval történt.

@ixmisterwolfxi NCL Waterslide #cruise #jet2holidays ♬ original sound - Kendy

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Sydney van den Bosch néhány hete kórházba került, orvosa azt mondta neki, felejtse el, hogy akár egy napra is elhagyja Magyarországot
Dietz Gusztáv: Akinél azt érzem, hogy ostoba, erőszakos, azzal pillanatok alatt én is erőszakossá válok
Lánya kétszer is odapirított Bochkor Gábornak utóbbi rádióműsorában
Barbinek Paula közlekedési balesetet szenvedett a csütörtöki esőben
Török Gábor: A Szőlő utcai ügy újra rámutat, hogy a Fidesznek van Achilles-sarka
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik