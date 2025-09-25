„Azonnal meghalnék” – Egy nő beszorult egy óceánjáró vízi csúszdájába

A Yahoo szerint megjelent az utóbbi idők legfélelmetesebb TikTok-videója, amelyben egy kétségbeesett nő próbál egy óceánjáró csúszdájából kimászni. A már közel 8 milliós megtekintésnél járó videót szeptember 19-én tette közzé a kaylamierzejewski névre hallgató felhasználó a „Nincs jobb egy Jet 2-es nyaralásnál!” felirattal, még ha ez esetben az elmúlt időben szállóigévé vált ironikus mondat a légitársaság gépei helyett egy vízi járművet céloz is meg.

A mindössze 13 másodperces felvételen egy nyaraló látható, aki háttal és felfele kúszva próbál kijutni a hajó víz fölött kanyargó csúszdájából, sikertelenül. A Jet 2 légitársaság reklámszövegének bevágása mellett az is hallható, ahogy a kamera túloldaláról valaki felkiált, hogy „Ó, te jó ég, szó szerint beragadt!”, ahogyan a kommentszekcióban többen is aggodalmukat fejezték ki.

Néhány ezek közül:

„Életem legrosszabb pánikrohamát kapnám.”

„Ha egy csúszdában ragadnék, ami konkrétan az óceánvíz felett van, az pszichózisba lökne.”

„Azonnal meghalnék.”

„Van más is, aki pánikrohamot kapott, miközben ezt nézte?”

Többen amiatt is értetlenségüket fejezték ki, hogy a csúszdán miért fölfelé kell csúszni, valamint hálát adtak azért, hogy nincs elég pénzük egy ilyen nyaralásra. Az ugyan nem derült ki, hogy a videóban szereplő nő hogyan jutott ki a csúszdából, néhány nappal később újabb felvételt posztoltak a platformon, amelyen egy férfit löknek fel a csúszdán, ám útközben elveszti a lendületét, és ugyanoda zuhan vissza, mint korábbi utastársa.

Micsoda? Ez már a második videó, amit látok, hogy valaki beragadt ebbe a csúszdába. Miért engedik, hogy az emberek rajta menjenek?

– tette fel a kérdést egy kommentelő, amire válasz is érkezett. A Norwegian Cruise Line hajóján utazó férfi leírta, hogy a csúszdában van egy riasztó, amivel jelezni lehet a személyzetnek, ha elakad valaki, és egy menekülőnyíláson keresztül vissza tudnak mászni a hajó fedélzetére.

Néhány hete egy amerikai férfit tűzoltóknak kellett kimenteniük egy csúszdából, de talán beszorulni még mindig jobb, mint kirepülni belőlük, ami egy ötéves kisfiúval történt.