Tűzoltók mentettek ki egy csúszdába szorult 40 éves férfit az Egyesült Államokban

Town of Vernon Fire Department / Facebook
24.hu
2025. 08. 22. 16:49
Town of Vernon Fire Department / Facebook

A tűzoltóknak kellett kimenteniük egy játszótéri csúszdába szorult 40 éves férfit augusztus 17-én, a connecticuti Vernonban – írja az NBC News.

Az amerikai város tűzoltósága a Facebookon számolt be az eset részleteiről. Azt írják, a férfi fejjel előre szorult be a csúszdába és a lábai is beakadtak, a nyári hőségben pedig alig kapott levegőt a szűk helyen.

A tűzoltók először egy szellőzőnyílást vágtak, majd félórányi munkával sikerült leszerelniük a csúszda egy darabját és kihúzni a bajbajutott férfit, aki oxigént kapott, majd kórházba szállították.

Town of Vernon Fire Department / Facebook

