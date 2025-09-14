megasztártv2tóth gabicurtis
Szórakozás

Kvíz: mennyire emlékszel a Megasztár eddigi évadaira?

Ancsin Gábor / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 09. 14. 04:30
Ancsin Gábor / 24.hu
2025-ben már a nyolcadik évadánál jár a TV2 tehetségkutatója, amelynek számos híres énekes köszönheti karrierje beindulását. Most letesztelheted, mennyit tudsz a műsorról. Csak a legnagyobb rajongók tudják megválaszolni mind a tíz kérdést!

Kvíz: melyik celeb adta ezt a különleges nevet a gyerekének?
A hazai hírességek szinte sportot csinálnak abból, melyikük tud ritkább nevet adni a gyerekének. Összegyűjtöttük a legextrább választásokat – kitalálod, melyik kihez köthető?

