kamarás norbikármán odett
Szórakozás

„Sosem voltunk egy kasszán” – Kármán Odett elmondta, mik a terveik a milliókkal, amit az Exek csatájában nyertek Kamarás Norbival

RTL Klub
admin Grósz Petra
2025. 09. 08. 15:46
RTL Klub

Múlt hónapban ért véget az Exek csatája című műsor, amelyet Kármán Odett és Kamarás Norbi nyertek meg. A fináléban az Éjjel-nappal Budapest egykori szereplői meg is csókolták egymást, Kamarás pedig az utolsó adást követően elárulta, hogy a műsor közelebb hozta őket Kármánnal, akivel mára boldogabbak, mint valaha.

Kamarás Norbi és Kármán Odett nemrég a Storynak adtak interjút, melyben elmondták, hol tart most a kapcsolatuk.

Isteni szerencse, az égiek összeállása és az RTL kellett hozzá, hogy most itt tarthassunk Odett-tel, hogy reményekkel telin nézünk a jövőbe. A csatorna kivett mindkettőnket a hétköznapokból és a komfortzónánkból húsz teljes napra, és bizton állítom, ha az Exek csatája nincs, mi már soha nem alkotunk egy párt

– jelentette ki a színész.

Mert noha én próbálkoztam, Odett teljesen kicsúszott a kezeim közül. Nem nagyon akart már velem találkozni, beszélgetni. Én viszont időközben megvilágosodtam, az ő helyzetében találtam magam, és rájöttem, hogy miket élt át a kapcsolatunk alatt. Hogy nincs semmi baj vele és a viselkedésével, egyszerűen csak szeretett, imádott és nem akart elveszíteni. De hiába a nagy felismerések, a műsor nélkül esélyem sem lett volna ennyi időt vele tölteni és újraépülni.

Mint mondja, a műsor óta eltelt négy hónapnál még nem volt jobb időszakuk, mióta ismerik egymást. Rengeteg időt töltenek együtt, és most érzik úgy magukat, ahogy mindig szerették volna. Összeköltözést egyelőre nem terveznek, csak élvezik a jelent, hol a régi abasári házukban, hol Budapesten.

Ami az Exek csatájában elhangzott házassági szándékát illeti, Kamarás hangsúlyozta: komolyan gondolja, hogy Kármánnal szeretne megöregedni és feleségül venni őt, ha eljön az idő.

Ahogy Norbi is mondja, most jó minden, de még nem mondtuk ki, hogy újra együtt vagyunk. Még olyan meghatározhatatlan, mi van köztünk. De mint férfi, nekem csak ő van a szívemben, fejemben. És azt gondolom, ez fordítva is így van. Figyelünk a másikra, fejlődünk – és ebből, úgy érzem, még bármi lehet. Jólesnek Norbi szavai, de nem sürgetünk semmit

– vette át a szót az influenszer, aki házasságra akkor tud majd gondolni, ha hosszabb ideje lát tartós változást a kapcsolatukban. Úgy fogalmaz, ígéretes az, ami most köztük van, de még fel kell zárkózniuk egymáshoz.

A beszélgetés alkalmával Kármánt is faggatták a családalapítással kapcsolatban, mire elmondta:

Mindig bennem volt, hogy nem feltétlen szeretnék gyereket. Érzékeny vagyok a világ dolgaira, és ehhez nekem óriási biztonságérzet kellene. Első körben ezt magamban kell megtalálnom, és aztán, ha tényleg egy olyan társ van mellettem, akivel tűzön-vízen át együtt haladunk, akkor lehet. Norbi jó apuka lenne, de elsőnek magunkat kell rendbe hozni.

A páros egyébként a műsorban 16,5 millió forintot nyert, amit elfeleztek egymás között.

Mindenki tartalékol belőle. Mi sosem voltunk egy kasszán, ez nekünk így sokkal kényelmesebb. Ő csinálgatja belőle Abasáron a házat, én pedig a jövőbeni alkotásaimra gyűjtögetek. Textilrajzoló és modelltervező vagyok, nemrég S. Hegyi Lucia vett a szárnyai alá, nála tanulok divattervezést. Ebben a szakmában szeretnék kiteljesedni

– osztotta meg a lappal Kármán.

Kapcsolódó
Kamarás Norbit és Kármán Odettet újra összehozta az Exek csatája
Most boldogabbak, mint valaha.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025

Friss

Népszerű

Összes
Dietz Gusztáv Laky Zsuzsi Sztárbox-vereségéről: Engem viselt meg jobban, és elsősorban magamra haragszom
Ceglédi Zoltánnal, Hajdú Péterrel és Sárközi Ákossal jön az új Árulók-évad
25 éve már járt hazánkban Natalia Oreiro, Csiszár Jenő interjúztatta: „Beugranék vele az ágyba. Van egy-két pont, amit nem ismerek”
Mégsem házasodik össze József gazda és 21 éves barátnője: közbeléptek a szülők
„Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat” – igazgatói szobában rendezett orgiákról beszél a gyermekvédelmi szakember
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik