Hell Boxing Kings: Istenes Bence legyőzte Varga Viktort

Szombat este került sor Varga Viktor és Istenes Bence összecsapására a Hell Boxing Kings ringjében. A tét óriási volt: a nyertes két bajnoki övvel térhetett haza.

Istenest először a 2023-as Sztárboxban láthatták bokszolni a tévénézők, ám a műsorvezető ekkor nem jutott el a szuperdöntőig, Rácz Jenő legyőzte őt. Ennek ellenére a tavalyi Hell Boxing Kingsen elindult, ahol a mezőnye nyerteseként 100 ezer dollárt vihetett haza. Varga Viktor tavaly szintén a Sztárbox szorítójában versenyzett, ő lett a férfi könnyűsúly-kategória bajnoka.

A műsorvezető és az énekes a Blikk szemléje szerint négy meneten át püfölték egymást a minap, ám végül Istenes nyerte meg a meccset, egyhangú pontozással – a kommentátorok szerint érezhetően több tapasztalattal.

Mérkőzésük után Istenes és Varga kezet fogtak, majd megölelték egymást.

Nagyon kemény volt, pont olyan, amilyenre számítottam, tudtam, hogy ilyen elánnal fog jönni Viktor. Kemény edzőim vannak, szeretnék kihozni belőlem a maximumot, mindig fejlődni akarok

– jelentette ki a helyszínen a műsorvezető, akinek az énekes átadta sztárboxos bajnoki övét. Utóbbi úgy fogalmazott, végre lehetett egy igazi mérkőzése egy profival, amibe mindent beletett, amit az elmúlt másfél évben megtanult.