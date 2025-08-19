rihanna
Szórakozás

Nem egy japán gameshow-ba öltözött így: Rihanna simán csak ebben a ruhában ment vásárolni

Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 19. 11:41
Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Rihanna a harmadik gyerekét várja, erről egyébként először májusban lehetett megbizonyosodni, mikor először mutatkozott várandósan a Met-gálán.

A napokban New Yorkban kiugrott vásárolni az énekesnő, mindezt egy Issey Miyake-ruhában tette, amelyet felkapva inkább olyan hatást keltett, mint aki egy japán vagy dél-koreai gameshow játékosa lesz. A brit Vogue szerint egyébként ezt a luxusruhát a várandós vagy plus size-nők keresik és viselik legszívesebben, mert „nagyon okosan van megtervezve”.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Vader kontra Obi-Wan újratöltve: ismét fénykardot ragadott Hayden Christensen és Ewan McGregor
Bálint Antónia éneklésbe kezdett, rögtön egy Balázs Fecó dalt dolgozott fel
Megszületett VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien első gyereke
Előkerült egy új videó Putyinról, amin Trumpékkal beszélget, és mindenki a lába mozgásáról beszél
Trump–Zelenszkij-találkozó: egyetlen ember szívéről szólt az egész
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik