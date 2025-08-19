Nem egy japán gameshow-ba öltözött így: Rihanna simán csak ebben a ruhában ment vásárolni

Rihanna a harmadik gyerekét várja, erről egyébként először májusban lehetett megbizonyosodni, mikor először mutatkozott várandósan a Met-gálán.

A napokban New Yorkban kiugrott vásárolni az énekesnő, mindezt egy Issey Miyake-ruhában tette, amelyet felkapva inkább olyan hatást keltett, mint aki egy japán vagy dél-koreai gameshow játékosa lesz. A brit Vogue szerint egyébként ezt a luxusruhát a várandós vagy plus size-nők keresik és viselik legszívesebben, mert „nagyon okosan van megtervezve”.