Ezt üzente Shawn Mendes, miután megérkezett Budapestre

A Sziget Fesztivál csütörtök esti fő fellépője Shawn Mendes, aki egy nappal korábban, szerdán érkezett meg Budapestre, nem sokkal később pedig korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében üzent a rajongóinak a Duna-partról.

Jól van, Budapest, itt vagyunk! Megérkeztünk, fent van a Hold… Évekkel ezelőtt jártam itt legutóbb, amikor felléptem a Szigeten. Az volt életem egyik legemlékezetesebb koncertje, azóta is folyamatosan áradozom róla. Szóval nagyon izgatott vagyok a mostani show miatt, ott találkozunk! Imádom ezt a gyönyörű várost. Hiányzott ez a gyönyörű város!

– mondta az énekes.

A kanadai világsztár hét éve adott telt házas koncertet a Szigeten. A buli – ami az énekes egyik első, ha nem a legelső fesztiválfellépése volt – nemcsak a közönséget nyűgözte le, hanem Mendes számára is emlékezetes maradt. „Ott álltam a színpadon és ötvenezer ember vett körül. Abban a pillanatban egyszerűen nem találtam a szavakat. […] egyszerűen imádtam minden percét” – emlékezett vissza a szigetes koncertre az énekes, aki nemrég adta ki legújabb albumát, a Shawnt. Ötödik stúdiólemeze az elmúlt évek utazásaiból és élményeiből merít, miután 2022-es turnéját lemondta.

