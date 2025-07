Lyme-kórral diagnosztizálták Justin Timberlake-et

A minap lapunk is hírül adta, hogy európai koncertjeit látva kiborultak Justin Timberlake rajongói. A fellépéseken készült videók és beszámolók szerint az énekes úgy viselkedett a színpadon, mintha nem is lenne kedve koncertezni. Georgiai fellépése után többen aggódni kezdtek a sztár miatt, aki az addigiakhoz képest is elcsigázottabbnak tűnt. A Tbilisziben tartott koncert után arról számoltak be a rajongók, hogy miután Timberlake nagyon odatette magát a show elején, nem sokkal utána szemmel láthatóan teljesen úrrá lett rajta a kimerültség.

A popsztár nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy hosszú bejegyzést, melyben felfedte rajongói előtt, hogy komoly betegséggel küzd.

Mint sokan tudjátok, elég zárkózott ember vagyok. De ahogy visszagondolok a turnéra és a fesztiválturnéra, szeretnék mesélni egy kicsit arról, mi történik velem. Más dolgok mellett egészségi problémákkal küzdöttem, és Lyme-kórt diagnosztizáltak nálam. Nem azért mondom el, hogy sajnáljatok, hanem hogy rávilágítsak arra, mivel kellett megküzdenem a színfalak mögött. Ha ti is átéltétek ezt a betegséget, vagy ismertek valakit, aki átélte, akkor tudjátok: ezzel élni mentálisan és fizikailag is rendkívül kimerítő lehet.

Mint írja, amikor először megkapta a diagnózist, sokkolta a hír, de legalább megértette, miért tapasztalt olyan erős idegfájdalmat a színpadon, illetve miért gyötörte őrült fáradtság és rosszullét.

Személyes döntést kellett hoznom. Abbahagyom a turnézást? Vagy folytatom, és kitalálom, mi a megoldás? Úgy döntöttem, hogy a fellépésből származó öröm messze felülmúlja a testem által érzett átmeneti stresszt. Nagyon örülök, hogy folytattam. Nemcsak magamnak bizonyítottam mentális kitartásomat, hanem most már olyan sok különleges pillanatom van veletek, amelyeket soha nem fogok elfelejteni. Vonakodtam erről beszélni, mert mindig úgy neveltek, hogy az ilyen dolgokat magamban tartsam. De igyekszem nyitottabb lenni a küzdelmeimmel kapcsolatban, hogy ne értsék félre őket

– magyarázta az énekes, aki történetével szeretne segíteni azoknak, akik szintén Lyme-kórral küzdenek.

Posztja további részében Timberlake köszönetet mondott rajongóinak a sok szeretetért, melyet karrierje során kapott tőlük a fellépésein, háláját fejezte ki továbbá a stábja, a zenekara, az énekesei és a táncosai irányába is.

Lehetetlen szavakba önteni azt az érzést, amikor a színpadon állok, és megoszthatom veletek az élő zene élményét. Ez egy páratlan frekvenciájú rezgés. Számomra szent. Őszintén szólva nem tudom, mi lesz a jövőm a színpadon, de mindig nagyra fogom értékelni ezt a turnét! És az összes előzőt is! Számomra ez legendás élmény volt. (…) A szívem hálával teli! Szeressétek egymást. Legyetek jók egymáshoz. Ne vegyétek természetesnek. Jessnek, Silasnek és Phinnek… Semmi sem erősebb a feltétel nélküli szereteteteknél. Ti vagytok a szívem és az otthonom. Úton vagyok… Szeretettel, JT

– zárta sorait a popsztár.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Justin Timberlake (@justintimberlake) által megosztott bejegyzés



A Lyme-kórral egyébként más énekeseknek is meg kellett küzdenie az elmúlt években, köztük Avril Lavigne-nek és Justin Biebernek is.