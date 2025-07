„Még én is visszakérném a jegy árát, pedig ott sem voltam” – európai koncertjeit látva kiborultak Justin Timberlake rajongói

Évtizedek óta a popzene ikonja, most mégis minden európai fellépés után csalódott rajongók tömegeit hagyja maga után Justin Timberlake – írja a Cosmopolitan. Az előadóra irányuló online gyűlöletáradat a romániai Electric Castle fesztivált követően szabadult el igazán, ahol miután 45 percet váratta a színpad előtt esőben toporgó tömeget, alig pár sort énekelt a sokak által várva-várt slágereiből. Ehelyett Timberlake a klipekbe illő táncmozdulatok között a mikrofont a közönség felé tartva éneklésre buzdította a tömeget.

Még én is visszakérném a jegy árát, pedig ott sem voltam

– írja egy kommentelő az egyik koncertfelvétel alatt.

Nem Románia volt az egyetlen, aki sokat várt, ám semmit nem kapott a popcsillagtól: a párizsi Lollapalooza fesztiválról ugyanilyen rossz szájízzel távoztak a nézők, miután Timberlake látszólag teljesen érdektelenül hagyta végigmenni a számai nagy részét, miközben csupán pár sor erejéig emelte a szájához a mikrofont.

A közvélemény részben átfordult aggodalomba a sztár georgiai fellépése után, ahol az eddigiekhez képest is elcsigázottabbnak tűnt. A Tbilisziben tartott koncert után arról számoltak be a rajongók, hogy miután Timberlake nagyon odatette magát a show elején, nem sokkal utána szemmel láthatóan teljesen úrrá lett rajta a kimerültség. Az előadó felesége, Jessica Biel kifejezte aggodalmát férje fizikai- és érzelmi túlhajszoltságát illetően, amit ő első kézből tapasztalt meg a turné során. Azonban így is sokan maradtak, akiket ez nem hatott meg, mivel annak ellenére, hogy pénz nem sajnálva, nagy reményekkel vettek részt a popcsillag európai fellépésein, amit kaptak, megfogalmazásuk szerint teljes csalódás volt.