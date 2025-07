Galambos Lajos hajlandó lenne lemondani a gázsijáról, ha a felélesztett Dáridó nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket

Galambos Lajos már egy májusi interjújában megemlítette, hogy felélesztené a Dáridót. Mint ismeretes, a könnyűzenei és szórakoztató műsort először 1997 szilveszterén tűzte műsorra a TV2, majd a csatornánál történő vezetőváltás után a 2000-es évek közepén átkerült az MTV repertoárjába Szuperbuli címmel – ott is igen hamar nézettségi rekorderré vált. A fiatalabbak a 2010-es évektől a Muzsika TV-n találkozhattak a műsorral, aminek lehetséges újraélesztésével kapcsolatban nemrég a Campus fesztiválon kérdezték Fischer Gábort, a TV2 csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatóját.

Amit a Dáridó megtestesített, azt szerintem átvették a zenei tehetségkutatók. Zene volt, jó hangulat volt, betételemek, fellépők, vendégek… Ezt mind hozzák a tehetségkutatók, úgyhogy őszintén szólva azt nem látom, hogy a Dáridó most egy főműsoridős műsor legyen, de jártak már nálam ilyen ötletekkel. Szóval soha ne mondd, hogy soha

– idézte a tévés szakembert a story.hu.

A portál Fischer nyilatkozata után Galambos Lajost is felkereste, megkérdezve, részt venne-e újra a produkcióban, ha azt valóban felélesztenék.

Amennyiben az egy alacsony költségvetésű fércmunka lenne, nem szeretnék benne részt venni, mert a Dáridó mindig is egy értékmérő műsor volt, és az én tehetségem se lett kevesebb. Viszont! Ha megkapnám mindazt a pénzt, paripát, amit a mai tehetségkutatókra fordítanak, és 8-12 adást megcsinálhatnék a Dáridóból, akkor minden további nélkül igent mondanék. Sőt! Olyannyira hiszek a Dáridó sikerében, hogy még a gázsimról is hajlandó lennék lemondani, ha az mégsem váltaná be a hozzá fűzött reményeket