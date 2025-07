Bardóczi Gyula a Neoton tagjairól: Már nem vágyom a barátságukra

A héten lapunk is beszámolt arról, hogy több mint két évtizede küzd hólyagrákkal a Neoton Família egykori dobosa, Bardóczi Gyula, egykori zenésztársai azonban nem keresik.

Az Old Boys zenésze most a Fókusz stábjának adott interjút, melyben a Neoton korábbi éveiről és a betegségéről is mesélt.

Ezt kívánom minden zenekarnak, hogy ilyen csapat legyen, mint amilyen volt. De sajnos a Jakab Gyuri és az Erdős Péter halála megpecsételte a zenekar sorsát. (…) Igazából nem vágyom a barátságukra már. Voltak olyan időszakok, amikor nagyon szép volt, nagyon jó volt. De hát mindenki tudja azt, hogy a pohárba is ha kicsike cseppek mennek, egy idő után betelik, és utána kifolyik. Utána már nincs tovább.

Ami a hólyagdaganatát illeti, Bardóczy azt mondja, nincsenek fájdalmai, csak a vizeletén látni, hogy valami nincs rendben. A betegsége időről időre kiújul, szeptemberben lesz a nyolcadik műtétje.

Az interjú egyébként Jakab György születésnapján készült, aki harminc éve hunyt el. A dobos szerint ha néhai zenésztársa és barátja még élne, nem látszódna rajta a kora, és biztos abban, hogy a Neoton sem ilyen lenne.

A beszélgetés alkalmával szóba került Pál Éva is, akiről néhány éve vált publikussá, hogy nehéz anyagi helyzetbe került. Bardóczy szerint a Neoton nevet továbbvivő csapat rajta is segíthetett volna, ha meghívták volna egy-egy fellépésükre.

Attól, hogy valakin segítesz, az téged nem rombol, csak felemel. Nem kell neki munka, hiszen már ő sem karonülő. (…) De úgy lehet segíteni, hogy gyere, énekelj el egy vagy két nótát, és kapsz x forintot

– magyarázta.