Több mint húsz éve küzd hólyagrákkal a Neoton Família egykori dobosa, hét műtéten van túl

– fogalmazott Bardóczi, aki szerint Jakabot a zenekar tagjai és a rajongók is elfeledték.

Pedig ha ő nincs, a Neoton sem létezik. Nem véletlen, hogy amióta meghalt, szinte nem is jöttek ki új nótával. Vagy ha igen, azok is gagyik. Ellenben Gyuri olyasvalamit tett le az asztalra, ami évtizedek múltán is sikert jelent a zenekarnak. Ő tanította meg Csepit frazírozni, hajlítani, és természetesen a legnagyobb Neoton slágerek is Gyuri nevéhez köthetők. De úgy tűnik, ő már a múlt… Mintha nem is létezett volna.