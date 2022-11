Demcsák Zsuzsa: Szeretném leszögezni, hogy a fogyásom mögött nem áll semmiféle „heroinsikk”

Szerinte ugyanúgy testszégyenítés, amikor a vékony embereket bántják.

Demcsák Zsuzsa a Best magazin e heti számának címlapján szerepel más hírességekkel együtt, a szalagcím pedig a következő: Ez őrület! Visszatér a heroinsikk! A műsorvezető a Blikknek beszélt arról, hogy úgy érzi, ezzel nemcsak emberileg, de női mivoltában is megalázták.

Kikérem magamnak, hogy a megkérdezésem és a tudtom nélkül egy olyan összeállításba kerültem, ahol heroinsikkről beszélnek. 2022-ben a legalja, hogy ez megtörténhetett Magyarországon. Egyszerűen szégyen. Főleg, mert köztudott, hogy súlyos pajzsmirigybetegséggel küzdöttem. Három éven át keményen harcoltam azért, hogy meggyógyuljak, elhagyhassam a gyógyszereket, és újra egészséges legyek. Mindezt annak érdekében, hogy még sokáig egészségesen vehessek részt a gyermekeim életében

– mondta el a lapnak.

Demcsák Zsuzsa ezen kívül arról is beszélt, hogy nemcsak a túlsúlyos embereket érheti testszégyenítés, hanem a vékonyakat is. „Azért, mert valaki bármilyen okból lefogy vagy meghízik, nem lehet bántani. Én soha nem is tennék megjegyzést senki alkatára, hiszen nem tudhatjuk, mi áll a háttérben” – tette hozzá.

A műsorvezető közel három hónapot töltött a Karib-térségben, a Money or Love forgatása miatt, így az ottani életmód, a megfeszített munkatempó és az október végén bejelentett válása is közrejátszott a súlyvesztésében.

Szeretném leszögezni, hogy a fogyásom mögött nem áll semmiféle „heroinsikk”. Fegyelmezett életmódváltásnak, egészséges táplálkozásnak és edzésnek köszönhetően gyógyultam ki a betegségemből, aminek a hozadéka volt az, hogy vékonyabb lettem. Ahogyan a válásom – amiről sem most, sem a jövőben nem kívánok nyilatkozni – és a forgatási időszak is hozzájárult az életmódváltás mellett ahhoz, hogy vékonyabb vagyok, mint a betegségem idején

– fogalmazott a tévés, akinek az fáj a legjobban, amit ez az ügy a gyermekeinek okozott.