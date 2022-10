Facundo Arana a továbbiakban nem lesz látható a Dancing with the Starsban

Jövő héttől kikerül a zsűripultból.

Dancing with the Stars: Zimány Lindáék kiestek, Berki Mazsiék továbbjutottak

Dupla búcsú volt a Dancing with the Stars szombati adásában: nemcsak Zimány Lindáéktól, de a díszvendég-zsűritag Facundo Aranától is búcsúzniuk kellett a nézőknek. A szappanopera-sztár ugyanis kitöltötte szerződését, így kéthetes szereplése befejeződött – egyébként énekelhetett még egyet a színpadon.

Aranától az adásban is elköszöntek, ott elmondta, csodás két hetet töltött a szerinte professzionális showműsorban, és minden résztvevőt bajnokként írt le. Instagramján is búcsút intett a produkciónak:

Befejeztem részvételemet a Dancing with the Starsban, Budapesten. Majdnem két hetet töltöttem el az adrenalintól fűtve. Nagyszerű emberekkel, tehetséges karakterekkel találkoztam mindenhol. Értékes tapasztalatokat gyűjtöttem. Nem tudom elmondani, mennyire jól éreztem magam.

Néhány közös szelfit is megosztott: