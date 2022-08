Bulizó miniszterelnök: finn nők elkezdtek magukról táncolós videókat feltölteni szolidaritásként

Augusztus 18-án írtuk meg, hogy kiszivárgott egy videó a finn miniszterelnökről, Sanna Marinról, amiben semmi külön nincs, viszont valamiért annyian felháborodtak rajta, hogy Marin végül önként elment egy drogtesztre is. Annak eredménye pár nap múlva várható, a finn nők viszont addig se várnak: Megha Mohan, a BBC tudósítója Twitterre töltött fel egy válogatást, amiben „Szolidaritunk Hannával” jeligével táncoló nők láthatóak.

“Solidarity with Sanna”

Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky

— Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022