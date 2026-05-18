Egy tévériport mentette meg az utcán élő brit férfi életét

Teljes fordulatot vett egy utcán élő brit férfi élete, miután korábbi főnöke felismerte őt egy televíziós riportban – számolt be az angliai ITV honlapja.

Daren Mander még februárban szerepelt a csatorna Granada Reports című műsorának hajléktalanságról szóló riportjában, amikor a brit Blackpool városában próbált menedéket találni a Helping Hearts nevű jótékonysági szervezetnél az év egyik leghidegebb éjszakáján.

A férfi akkor már három hónapja az utcán élt egy házasság felbomlása után.

Egy sátorban élt

Az év elején még egy sátorban élő férfi a riportban arról beszélt, hogy az „szörnyű időjárás” még nehezebbé teszi a helyzetét. Azt mondta, azért vállalta az interjút, hogy „felhívja az emberek figyelmét a hajléktalanságra”.

Később úgy emlékezett vissza erre az időszakra:

A végsőkig el voltam keseredve. (…) A Helping Heartstól kaptam segítséget és támogatást, de semmi mást. Nem jutottam előre.

A volt főnöke felismerte a tévében

A riportot véletlenül meglátta korábbi főnöke, Kevin Butler, aki azonnal felismerte őt. „Éppen vacsora közben néztem a Granada Reports-ot, amikor megláttam Darent, és arra gondoltam: tudom, hogy ki ez.”

Kevin Butler azt mondta, évekkel korábbról ismerte a férfit. „Arra gondoltam: segítenem kell neki” – mesélte a férfi.

„Tudom, hogy nagyszerű ember, aranyból van a szíve” – folytatta.

Teljesen megváltozott az élete

Daren azóta önkéntesként dolgozik, új szakmai készségeket tanul, és már fedél is van a feje fölött. „Önkénteskedem és új készségeket tanulok a jó barátomtól, Kevintől” – fogalmazott az év elején még hajléktalanként élő férfi.

Elmondása szerint többek között térkövezést, kerítésépítést és vakolást tanul. Kevin Butler jelenleg abban segít neki, hogy saját kertészeti vállalkozást indítson.

Daren szerint a történtek teljesen megváltoztatták az életét.

„Most már teljesen megváltozott az életem, méghozzá jobb irányba.”

A férfi úgy fogalmazott:

Olyan, mintha a sors lett volna, mert ha Kevin nem nézte volna a híreket azon az estén, most nem lennék itt, és nem lennék ebben a helyzetben. (…) Nagyon sokkal tartozom Kevinnek és a családjának mindazért, amit értem tettek, és hogy segítettek újra talpra állni.

