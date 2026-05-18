Magyar Péter Sulyok Tamás le nem mondásáról: Megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjújában közölte, hogy nem tervez lemondani, ami után nem kellett sokat várni a Magyar Péter miniszterelnök reakciójára.

Orbán Viktor báb köztársasági elnöke ma interjút adott a maffia propagandalapjának, amely lapról a bíróságok kimondták, hogy végig hazudott a kampányban a magyar embereknek. Sulyok Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Az első percről nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan köztársasági elnökre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége áll. Ezért esett a választása Sulyok Tamásra

– írta a kormányfő, aki szerint az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, köztük a legszegényebbhez és a legelesettebbhez.

Magyar szerint Sulyok több mindenben hazudott az interjúban, köztük arról, mi hangzott el a kettejük között lezajlott négyszemközti megbeszéléseken: „Az első találkozásunkkor nem utasította vissza a lemondására vonatkozó egyértelmű felszólításomat, hanem annyit jelzett, hogy megfontolja azt. A második találkozónkon pedig annyit kérdezett, hogy ha a lemondás mellett dönt, akkor megfelelő-e, ha az igazságügyi miniszterrel egyezteti annak részleteit.”

Nyilvánvaló, hogy az utolsó találkozásunk óta megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell

– írta Magyar, aki szerint Sulyokot „a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják.”

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint a többség valóban úgy gondolja, hogy a köztársasági elnöknek le kéne mondania.

Elnök úr, Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként

– ismételte meg Magyar, aki a választási győzelmi beszédében és miniszterelnöki beiktatásán is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, az első kormányülés után pedig elmondta, ha kell, Alaptörvény-módosítással távolítják el.