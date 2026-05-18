„Novák Előd beszélni meg rágózni nem tud egyszerre” – Majkát is felháborította a Mi Hazánk kivonulása

A Heti Hetes csapatáig is elért a Mi Hazánk botránya, történt ugyanis, hogy a pár tagjai a május 9-ei parlamenti alakuló ülésen kivonultak az ülésteremből, amikor a sükösdi tamburás gyerekek, akiknek jó része roma származású, eljátszották a parlament alakuló ülésén a magyarországi cigányok himnuszát és a Tavaszi szelet. A 100 tagú cigányzenekar elfogadhatatlannak nevezte a lépést.

Majka úgy kommentálta ezt a Blikk szemléje szerint:

Ez a végtelenül szimpatikus Dúró Dóra meg a rendkívül sportos Novák Előd, aki rágózni meg menni nem tud egyszerre, annyira fel van mentve testnevelésből…

Amit Hevér Gábor úgy zárt rövidre:

Maradjunk annyiban, hogy ez egy szimpla parasztság.

Mi arra az emberre is kíváncsiak lettünk, aki a gyerekek mögött állt, tambura basszprímmel a kezében. Nébl Zsoltra, aki sokkal több számukra tamburatanárnál. Meglátogattuk a szerb határhoz közeli vaskúti otthonában.