majkaheti hetesmi hazánk
Szórakozás

„Novák Előd beszélni meg rágózni nem tud egyszerre” – Majkát is felháborította a Mi Hazánk kivonulása

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 05. 18. 08:46
RTL

A Heti Hetes csapatáig is elért a Mi Hazánk botránya, történt ugyanis, hogy a pár tagjai a május 9-ei parlamenti alakuló ülésen  kivonultak az ülésteremből, amikor a sükösdi tamburás gyerekek, akiknek jó része roma származású, eljátszották a parlament alakuló ülésén a magyarországi cigányok himnuszát és a Tavaszi szelet. A 100 tagú cigányzenekar elfogadhatatlannak nevezte a lépést.

Majka úgy kommentálta ezt a Blikk szemléje szerint:

Ez a végtelenül szimpatikus Dúró Dóra meg a rendkívül sportos Novák Előd, aki rágózni meg menni nem tud egyszerre, annyira fel van mentve testnevelésből…

Amit Hevér Gábor úgy zárt rövidre:

Maradjunk annyiban, hogy ez egy szimpla parasztság.

Mi arra az emberre is kíváncsiak lettünk, aki a gyerekek mögött állt, tambura basszprímmel a kezében. Nébl Zsoltra, aki sokkal több számukra tamburatanárnál. Meglátogattuk a szerb határhoz közeli vaskúti otthonában.

Kapcsolódó
„A zenekarban nincs olyan, hogy magyar gyerek, cigány gyerek. Minden gyerek lehet a másik legjobb barátja” – Nébl Zsolt áll a parlamentet megríkató sükösdi tamburások mögött
Erős érzelmi hatás kísérte a sükösdi tamburazenekar fellépését az Országgyűlés alakuló ülésén – bent és kint egyaránt sokan sírva tapsoltak. Mi arra az emberre is kíváncsiak lettünk, aki a gyerekek mögött állt. Nébl Zsoltra, aki sokkal több számukra tamburatanárnál.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Hevér Gábor elárulta, mi az, amire vágyik és pénzzel meg tudná szerezni
Katz kollégái átverés áldozatai lettek
Győzteseket hirdettek az Exatlon Hungary 5. évadában
Balásy Gyula nem építi tovább a hatmilliárdos máriaremetei villáját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik