Alekosz párkapcsolati tanácsadói irodát nyitott: A nő, aki a gyakorlati kivitelezéseimet megtapasztalja, egy életen át visszajár hozzám

Saját Facebook-oldalán jelentette be Nagy Alekosz: mostantól párkapcsolati tanácsadással is foglalkozik. Az egykori Való Világ-győztes úgy mutatkozik be, mint 40 éves tapasztalattal rendelkező szakértő.

A bejegyzésben szereplő „önéletrajzban” lenyűgöző részletességgel szedte össze a fontosabb kalandjait egészen 1984-től a tanácsadói iroda megalapításáig.

A jelenlegi szintem elérését ezen hölgyeken kívül még megszámlálhatatlan nő segítette, fejlesztette, csiszolta, formálta, alakította, hogy aztán a mára véglegessé vált tökéletes férfiformámat elnyerhessem, férfiasságomat úgy gyakorlatilag mind érzelmileg tökélyre fejleszthessem, hogy tudásomat mindenhol és mindenkor, bárhol és bármikor, bármilyen körülmények között, bármilyen alannyal vagy alanyokkal szemben, bevethessem

– magyarázza a listát, hozzátéve: „az a nő, aki az én gyakorlati kivitelezéseimet csak egyszer is megtapasztalja, az énhozzám egy életen át visszajár.”

A részletekről privátban lehet nála érdeklődni, a jelige:

bizalom.