Balásy Gyula nem építi tovább a hatmilliárdos máriaremetei villáját

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 18. 05:58
A Fidesz választási veresége sem állította le a máriaremetei építkezést, sőt még Balásy Gyula közelmúltbeli interjúja után is folytak munkálatok az Orbán-kormány propagandagyárosának álomvillájánál, amelynek építési költségeit mintegy 6 milliárd forintra teszik forrásaink. A helyzet bő egy hete vett gyökeres fordulatot: a kivitelezők azért jelentek meg sorra az építkezésen, hogy elszállítsák az építőanyagaikat. Egy, az építkezésen dolgozó vállalkozó lapunknak részletesen beszámolt arról, milyen luxus várt volna Balásyra, ha be tudja fejezni a villát. Elmondása szerint ukrán melósok is dolgoztak az ukránellenes kampányok végrehajtójánál, aki fordítókorongos garázst tervezett az ötszintes ingatlanba a sportautói számára.

Kétszer jártunk Balásy Gyula épülő budai villájánál: előbb február elején, majd május közepén. Mindkétszer nagy volt a sürgés-forgás, ám amíg februárban nagy erőkkel építkeztek, betonoztak, most azért adták egymásnak a kilincset a vállalkozók, hogy elvigyék az építőanyagaikat. Daruval emelték le a szigetelőanyagokat, fóliákat az utca fölé tornyosuló házból, és rakták be a furgonjaikba. „Vége, levonulunk” – mondták a 24.hu-nak a melósok szűkszavúan.

Az egyik vállalkozó ugyanakkor hajlandó volt beavatni a részletekbe, de azt kérte, hogy mivel titoktartási szerződést írattak vele alá, a nevét ne írjuk le.

Balásy Gyula emlékezetes interjúja után is dolgoztunk. Valószínűleg akkor még bízott abban, hogy alkut tud kötni az új hatalommal, és marad elég forrása az építkezés befejezésére. Múlt vasárnap azonban hívott az építésvezető, bejelentette, hogy leállnak, mindenki vigye el a cuccát, építőanyagait

– mondta. Azt ígérték neki, hogy ki fogják fizetni, és ebben bízik is.

Balásy Gyula a Kontrollnak adott interjúban szerényen többgenerációs otthonként emlegette az ingatlant, de valójában még NER-es léptékekben is nehezen felfogható méretű luxusvillát álmodott a II. kerületbe, Máriaremete egyik utcájába.

