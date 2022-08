Rubint Réka és Andrei Mangra együtt utaznak Balira

Külföldi edzőtáborban készülnek a Dancing with the Stars új évadára.

Rubint Réka szerdán élőben jelentkezett be az Instagramon a budapesti reptérről. Elmondta, hogy Balira utaznak, ahol egy 12 napos tábort tartanak, több mint száz résztvevővel.

A héten derült ki, hogy Rubint Réka is szerepelni fog a Dancing with the Stars harmadik évadában, méghozzá Andrei Mangra táncpartnereként, így a fitneszedzőnek pedig ezzel kapcsolatosan volt egy nagy bejelentése.

Az elkövetkezendő hetek, hónapok kemény munkával és rengeteg próbával fognak telni. Mivel a többiek, és már mi is elkezdtük a próbákat Andrei-jel, ezért kérdeztem tőletek, hogy vigyem-e magammal. Bár a bőröndömbe nem fért be, de mutatom nektek, hogy ki van itt velünk

– mondta a videóban Rubint Réka, majd a kamerát Mangra felé fordítva felfedte, hogy ő is velük tart a táborba. Hozzátette: minden nap fognak próbálni az edzések előtt vagy után, és az esti bulikon is gyakorolhatnak majd.

Később a bejelentkezést posztban is közzétette, így ide kattintva visszanézhető a videó.